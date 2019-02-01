Футбол
Сборная Катара впервые выиграла Кубок АзииЕвро-футбол.ру вчера в 10:53
Команда с Юго-Восточной Азии пропустила два мяча к середине первого тайма. Гол Иакуми Минамино на 69-й минуте вернул интригу в противостояние, но вскоре дважды ассистировавший партнерам Акрам Афиф забил сам, с пенальти. 3:1, и сборная Катара выиграла дебютный трофей.
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Форвард сборной Катара Али признан MVP Кубка Азии-2019. Он забил 9 голов в 7 матчах
Sports.ruвчера в 12:50
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