Футбол

Сборная Катара впервые выиграла Кубок АзииЕвро-футбол.ру вчера в 10:53

Команда с Юго-Восточной Азии пропустила два мяча к середине первого тайма. Гол Иакуми Минамино на 69-й минуте вернул интригу в противостояние, но вскоре дважды ассистировавший партнерам Акрам Афиф забил сам, с пенальти. 3:1, и сборная Катара выиграла дебютный трофей.
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