Футбол
Катар впервые выиграл Кубок АзииСпорт-Экспресс 10:55
Катарцы впервые выиграли этот турнир. Японцы ранее победили четыре раза. Лучшим бомбардиром Кубка Азии стал 22-летний форвард катарцев Али, который забил 9 голов в 7 матчах.
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Автоматически обработано 7219 источников, обновлено в 19:56, Ашберн
Происшествия
В небе над Кубой прогремел взрыв
Обновлено в 15:23
Происшествия
Посольство в Кабо-Верде сообщило о задержании 11 российских моряков
Посольство РФ в Кабо-Верде сообщило о задержании 11 российских моряков. Их обвиняют в контрабанде наркотиков.
Обновлено в 12:34
Происшествия
В Буэнос-Айресе более 50 человек пострадали при пожаре в отеле
В 30-этажном отеле в центре Буэнос-Айреса произошел пожар, в результате которого пострадали более 50 человек, передает TN.
Обновлено в 18:57
Авто
Завод Haval готовится к серийному производству
Обновлено в 03:53
Кино
В сети появился трейлер нового «Форсажа»
На официальном YouTube-канале «Fast & Furious» появился трейлер фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу».
Обновлено в 17:59
Общество
Путешественник по найму: вакансию опубликовал сайт люксовых вещей
Сайт люксовых вещей HushHush опубликовал вакансию путешественника.
Обновлено в 19:04
Авто
Новый седан Subaru Legacy получит вертикальный тачскрин в стиле Tesla
Большой дисплей информационно-развлекательного комплекса, занимающий самое видное место на центральной консоли, расположили вертикально.
Обновлено в 00:50
Происшествия
В Черном море нашли «потерянный флот Гитлера»
Турецкий морской инженер и дайвер Сельчук Колай обнаружил на дне Черного моря три немецкие подлодки времен Второй мировой войны.
Обновлено в 15:01
Авто
Toyota и Lexus отзывают более 84 тысяч автомобилей в России
Обновлено в 04:40
Происшествия
Аспирант мехмата МГУ задержан по подозрению в изготовлении взрывчатки
"По предварительным данным, 25-летний уроженец Нижнекамска - аспирант мехмата МГУ - был задержан по подозрению в изготовлении взрывчатки в комнате общежития университета на Ленинских горах", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 09:32
Общество
В Якутске школа отказалась принимать русскоязычных детей
Национальная школа "Айыы Кыhата" в Якутске отказалась принимать на учебу детей, говорящих на русском языке.
Обновлено в 09:41
Гаджеты
Samsung случайно показал смартфон со складным экраном
Компания Samsung случайно опубликовала видео, на котором «засветила» еще не вышедший смартфон со складным экраном.
Обновлено в 11:13
Происшествия
Генпрокуратура вновь начала расследование причин гибели группы Дятлова
Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной на видеоканале «Эфир» назвал три наиболее вероятные версии гибели группы туристов под руководством Игоря Дятлова в 1959 году в горах Северного Урала.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Число жертв прорыва дамбы в Бразилии продолжает расти
Как сообщает издание Globo, число жертв продолжает расти. На данный момент уже известно о 84 погибших, 42 из них опознаны.
Обновлено 29 января в 21:41
Авто
Ford Focus, Kuga и Mondeo получили спецверсию в России
Ford начал продажи в России спецверсии Focus, Kuga и Mondeo под названием «Ультра Комфорт».
Обновлено в 06:25
Технологии
Суд обязал iHerb удалить приложения из AppStore и Google Play в РФ
Ульяновский суд обязал удалить приложение онлайн-магазина iHerb из App Store и GooglePlay.
Обновлено в 18:15
Транспорт
В «Шереметьево» временно изменили схему доставки трансферного багажа
Работа автоматической системы перемещения багажа временно приостановлена с 4 февраля по 4 марта на время модернизации инфраструктуры аэропорта.
Обновлено в 18:23
Происшествия
Полицейский погиб после ножевого ранения в Подмосковье
Сотрудник полиции погиб в результате полученного ножевого ранения в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья.
Обновлено в 18:34
Происшествия
Похищенную картину Куинджи вновь выставили в Третьяковской галерее
На следующий день подозреваемый был задержан в Подмосковье, похищенное полотно было возвращено.
Обновлено в 02:47
Авто
Новому Kia Rio X-Line расширили внедорожный потенциал
Другие варианты исполнения Kia Rio X-Line обладают дорожным просветом в 190 миллиметров. Минимальная цена кросса составляет 874 900 рублей.
Обновлено в 09:54
Армия и оружие
Корабли ВМФ РФ вооружили системами, вызывающими у врага галлюцинации
Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") начал поставки в интересах Военно-морского флота России станций визуально-оптических помех 5П-42 "Филин", ослепляющих противника и вызывающих у них галлюцинации, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено в 19:05
Гаджеты
Раскрыт способ взломать Wi-Fi с помощью лампочки
Хакер из LimitedResults рассказал об уязвимости «умных» лампочек, которая позволяет узнать данные для подключения к Wi-Fi.
Обновлено в 18:51
Политика
Bloomberg: Венесуэла отложила продажу 20 тонн золота
Центральный банк Венесуэлы приостановил запланированную продажу 20 т золота за границу, передаёт Bloomberg со ссылкой на источник.
Обновлено в 13:24
Происшествия
Экс-мэра Тулы арестовали на Кипре
Бывший мэр Тулы, бывший руководитель ОАО фирма «РЭМС» Алиса Толкачева арестована на Кипре. Об этом стало известно 1 февраля.
Обновлено в 09:30
Автоспорт
«Заубер» переименован в «Альфа Ромео»
Итальянская компания Альфа Ромео стала титульным спонсором команды в прошлом году, после чего вошла в полное название Заубера Alfa Romeo Sauber F1 Team.
Обновлено в 05:54