Футбол

Сборная Южной Кореи стала предпоследним четвертьфиналистом Кубка АзииЕвро-футбол.ру вчера в 10:49

На Кубке Азии завершается стадия 1/8 финала. Сборная Южной Кореи с трудом прошла соперников из Бахрейна. Корейцы после выигранного первого тайма упустили победу в основное время, пропустив на 77-й минуте.
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