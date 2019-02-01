Футбол

Сборная Катара стала победителем Кубка Азии по футболуRT на русском 11:27

Сборная Катара одержала победу над национальной командой Японии в финале Кубка Азии по футболу. Матч, прошедший на стадионе «Шейх Зайед» в Абу-Даби, завершился со счётом 3:1. Победу Катару принесли голы Альмоэза Абдуллы, Абдулазиза Хатема и Акрама Афифа.
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