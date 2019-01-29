Футбол

Сборная Катара обыграла ОАЭ и вышла в финал Кубка АзииSport24.ru 11:13

Определился второй финалист Кубка Азии. Накануне путевку в финал завоевала сборная Японии, а сегодня, 29 января, дорогу в решающую стадию турнира проложил Катар. Команда Феликса Санчеса в полуфинале обыграла сборную ОАЭ (4:0). Номинальные хозяева забили по два мяча в каждом из таймов.
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Результаты игрового дня 29 января. Кубок Азии 2019

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Болельщики сборной ОАЭ кидали обувь в сборную Катара во время матча

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Катар вышел в финал Кубка Азии, где встретится с Японией

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Болельщики сборной ОАЭ забросали ботинками игроков Катара в полуфинале Кубка Азии

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Сборная Катара обыграла ОАЭ и вышла в финал Кубка Азии

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Сборная Катара разгромила ОАЭ и вышла в финал Кубка Азии

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Turkmenportalвчера в 13:00
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Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 15:36, Ашберн
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