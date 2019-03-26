Футбол
Сборная Каталонии обыграла ВенесуэлуЕвро-футбол.ру вчера в 19:10
Сборная Каталонии снова проводит товарищеские матчи. Сегодняшним соперником команды региона Испании стала сборная Венесуэлы, которая только-только одолела Аргентину. После сухого первого тайма команды быстро обменялись голами после выходов один на один с голкипером.
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