Футбол

Сборная Каталонии обыграла ВенесуэлуЕвро-футбол.ру вчера в 19:10

Сборная Каталонии снова проводит товарищеские матчи. Сегодняшним соперником команды региона Испании стала сборная Венесуэлы, которая только-только одолела Аргентину. После сухого первого тайма команды быстро обменялись голами после выходов один на один с голкипером.
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Сборная Каталонии победила Венесуэлу в товарищеском матче

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Cборная Каталонии победила команду Венесуэлы в товарищеском матче

РИА Новостивчера в 18:20

Пике помог сборной Каталонии обыграть Венесуэлу

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Сборная Каталонии обыграла Венесуэлу

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Пике помог сборной Каталонии обыграть Венесуэлу

Матч ТВ01:40

Сборная Каталонии обыграла Венесуэлу

Евро-футбол.рувчера в 19:10
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