Футбол

Сборная Каталонии обыграла ВенесуэлуСпорт-Экспресс вчера в 18:47

Сборная Каталонии обыграла Венесуэлу в товарищеском матче - 2:1. Игра состоялась в Жироне.
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Пике помог сборной Каталонии обыграть Венесуэлу

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Пике помог сборной Каталонии обыграть Венесуэлу

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Спорт-Экспресс13:35

Cборная Каталонии победила команду Венесуэлы в товарищеском матче

РИА Новостивчера в 18:20

Сборная Каталонии обыграла Венесуэлу

Евро-футбол.рувчера в 19:10
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Футбол

Евсеев покинул «СКА-Хабаровск» и в ближайшее время возглавит «Уфу»

Российский специалист Вадим Евсеев покинул пост главного тренера «СКА-Хабаровска». Об этом информирует клубная пресс-служба.
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Пассажиров лайнера Viking Sky пригласят в новый круиз

Все пассажиры круизного лайнера Viking Sky, у которого 23 марта отказал один из двигателей у западного побережья Норвегии, получат в виде компенсации приглашение в новый круиз.
Обновлено в 11:23
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Трамп назвал ведущие СМИ врагами народа

Американский лидер Дональд Трамп в своём Twitter назвал ведущие СМИ врагами народа.
Обновлено в 11:34
Футбол

Украине грозят технические поражения из-за натурализации игрока

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Политика

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Другим противником Вашингтона назван Китай. Милли отметил, что прямого противостояния с этими двумя странами у США, скорее всего, не будет.
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Путину заранее доложили о деле Абызова

Президент Владимир Путин был заранее проинформирован о задержании Михаила Абызова. Об этом РБК сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Обновлено в 13:19
Энергетика

Тарифы на газ могут вырасти из-за установки умных счетчиков

Стоимость интеллектуальных приборов учета газа (ПУГ) в Минэнерго оценивают примерно в 11-15 тысяч рублей за штуку, тогда как обычные счетчики стоят от двух до пяти тысяч рублей.
Обновлено в 05:53
Политика

Конгресс США принял законопроект о борьбе с угрозой России в Венесуэле

Наконец, власти США должны оценить потенциальную угрозу от покупки российскими фирмами энергетической инфраструктуры компании CITGO, которая базируется в Америке.
Обновлено в 03:49
Интернет

Хакеры атаковали пользователей компьютеров ASUS

Хакеры из ShadowHammer атаковали пользователей компьютеров ASUS через уязвимость в фирменном программном обеспечении.
Обновлено вчера в 12:26
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Футболистки ЦСКА заявили о домогательствах тренеров

Обновлено в 08:23
Культура

Молодежный форум «Таврида» в Крыму начнет работу 11 мая

Обновлено в 13:08
Политика

В Турции анонсировали въезд граждан России по внутренним паспортам

Как сообщил журналистам министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, эта тема будет подниматься на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым 28 марта.
Обновлено вчера в 08:23
Футбол

«Зенит» назвал сроки восстановления Кузяева

Днем 26 марта футбольный клуб «Зенит» назвал сроки восстановления полузащитника Далера Кузяева, который получил травму в матче отборочного турнира к Евро-2020 с командой Бельгией.
Обновлено в 07:19
Экономика

Продукты в РФ в феврале подорожали на 1%, в ЕС – на 0,5%

В России в феврале наибольший прирост цен, как и в ЕС, был отмечен на овощи – 7,4% (в среднем по странам Европейского союза – 2,9%).
Обновлено в 09:54
Игры

Сюжетный трейлер Concrete Genie: борьба со злом силой искусства в эксклюзиве PS4

Обновлено в 13:16
Финансы

Рынок акций снижается в начале торгов

Российский рынок акций повышается в начале торгов, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Обновлено в 03:18
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Ранее протоиерей и глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Димитрий Смирнов заявил, что Украина, Белоруссия и Россия вымирают.
Обновлено в 13:25
Общество

NYT назвала признаком бедности потребление цифровых услуг

Активное потребление цифровых услуг в повседневной жизни становится признаком бедности, утверждает в своей авторской колонке Нелли Боулз, репортер New York Times, пишущий для издания о технологиях и интернет-культуре.
Обновлено в 07:31
Происшествия

В Ялте подросток подорвался на самодельном взрывном устройстве

Серьезные травмы при взрыве самодельной бомбы получил 15-летний подросток. Инцидент произошел в поселке Никита возле Ялты.
Обновлено в 12:24
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Ляйсан Утяшева показала подросшего сына

Пара долгое время не показывала наследников, однако недавно Ляйсан Утяшева все же поделилась фотографией пятилетнего ребенка.
Обновлено в 11:00
Авто

Ford может полностью уйти из России

В ближайшие дни решится судьба бренда Ford в России.
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Европарламент поддержал отказ от сезонного перевода часов в ЕС

Летом 2018 г. Еврокомиссия провела опрос, в котором приняли участие 4,6 млн жителей ЕС, об отмене сезонного перевода времени.
Обновлено в 13:13
Происшествия

СК возбудил дело после ранения ножом школьницы в Москве

Следователи возбудили уголовное дело по факту ранения ножом ученицы школы в Москве. Об этом говорится в сообщении управления СК по столице.
Обновлено в 13:09
Общество

В Минобразования опровергли травлю учительницы из-за фото в купальнике

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко прокомментировал ситуацию с учительницей из Барнаула Татьяной Кувшинниковой, которую вынудили уволиться из школы из-за травли после публикации ее фотографий в купальнике в интернете.
Обновлено вчера в 11:45
Политика

ЭИСИ рассказал о кадровой политике Кремля

Старт новой кадровой политики авторы доклада отсчитывают с октября 2016 года - примерно тогда же курировать внутриполитический блок администрации президента стал Сергей Кириенко.
Обновлено в 09:20
Экономика

Социальные пенсии повысятся с 1 апреля

С 1 апреля будут проиндексированы на 2% пенсии по государственному обеспечению, это в первую очередь социальные пенсии.
Обновлено в 06:01
Космос

В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия

Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.
Обновлено вчера в 06:23
Политика

Япония в учебниках для школ обозначила Курилы как свои

В учебниках к японским отнесены не только южные части Курил, но и острова Сенкаку (Дяоюйдао) и Такэсима (Токто), из-за которых Япония спорит с Китаем и Южной Кореей.
Обновлено в 09:04
Спорт

Туктамышева вошла в состав сборной на командный ЧМ

Стал известен состав сборной России на командный чемпионат мира по фигурному катанию.
Обновлено в 11:28
Музыка

Шнуров объяснил распад «Ленинграда» окончанием застоя

В беседе с телеканалом РБК Сергей Шнуров признался, что создавал "Ленинград" для того, чтобы играть музыку застоя, ставшую актуальную для 1990-х, а это сейчас якобы неактуально.
Обновлено в 07:23
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Жерар Пике
Испанский футболист
Испанский футболист, защитник клуба «Барселона». Бывший игрок национальной сборной Испании. Известен своим бесстрашием, хладнокровием и хорошей для защитника скоростью.
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Каталония
Регион в Испании
Автономное сообщество Испании, расположенное на северо-востоке Пиренейского полуострова, между средиземноморским побережьем и Пиренеями. Является частью историко-культурной области княжество Каталония. Официальное название - автономное сообщество Каталония.
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