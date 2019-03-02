Футбол
Сборная Каталонии обыграла ВенесуэлуСпорт-Экспресс вчера в 18:47
Сборная Каталонии обыграла Венесуэлу в товарищеском матче - 2:1. Игра состоялась в Жироне.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 14:19, Ашберн
Футбол
Евсеев покинул «СКА-Хабаровск» и в ближайшее время возглавит «Уфу»
Российский специалист Вадим Евсеев покинул пост главного тренера «СКА-Хабаровска». Об этом информирует клубная пресс-служба.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Пассажиров лайнера Viking Sky пригласят в новый круиз
Все пассажиры круизного лайнера Viking Sky, у которого 23 марта отказал один из двигателей у западного побережья Норвегии, получат в виде компенсации приглашение в новый круиз.
Обновлено в 11:23
Политика
Трамп назвал ведущие СМИ врагами народа
Американский лидер Дональд Трамп в своём Twitter назвал ведущие СМИ врагами народа.
Обновлено в 11:34
Политика
Россию назвали угрозой для США на 20 лет
Другим противником Вашингтона назван Китай. Милли отметил, что прямого противостояния с этими двумя странами у США, скорее всего, не будет.
Обновлено в 13:33
Политика
Путину заранее доложили о деле Абызова
Президент Владимир Путин был заранее проинформирован о задержании Михаила Абызова. Об этом РБК сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Обновлено в 13:19
Энергетика
Тарифы на газ могут вырасти из-за установки умных счетчиков
Стоимость интеллектуальных приборов учета газа (ПУГ) в Минэнерго оценивают примерно в 11-15 тысяч рублей за штуку, тогда как обычные счетчики стоят от двух до пяти тысяч рублей.
Обновлено в 05:53
Политика
Конгресс США принял законопроект о борьбе с угрозой России в Венесуэле
Наконец, власти США должны оценить потенциальную угрозу от покупки российскими фирмами энергетической инфраструктуры компании CITGO, которая базируется в Америке.
Обновлено в 03:49
Интернет
Хакеры атаковали пользователей компьютеров ASUS
Хакеры из ShadowHammer атаковали пользователей компьютеров ASUS через уязвимость в фирменном программном обеспечении.
Обновлено вчера в 12:26
Спорт
Футболистки ЦСКА заявили о домогательствах тренеров
Обновлено в 08:23
Культура
Молодежный форум «Таврида» в Крыму начнет работу 11 мая
Обновлено в 13:08
Политика
В Турции анонсировали въезд граждан России по внутренним паспортам
Как сообщил журналистам министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, эта тема будет подниматься на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым 28 марта.
Обновлено вчера в 08:23
Футбол
«Зенит» назвал сроки восстановления Кузяева
Днем 26 марта футбольный клуб «Зенит» назвал сроки восстановления полузащитника Далера Кузяева, который получил травму в матче отборочного турнира к Евро-2020 с командой Бельгией.
Обновлено в 07:19
Экономика
Продукты в РФ в феврале подорожали на 1%, в ЕС – на 0,5%
В России в феврале наибольший прирост цен, как и в ЕС, был отмечен на овощи – 7,4% (в среднем по странам Европейского союза – 2,9%).
Обновлено в 09:54
Игры
Сюжетный трейлер Concrete Genie: борьба со злом силой искусства в эксклюзиве PS4
Обновлено в 13:16
Финансы
Рынок акций снижается в начале торгов
Российский рынок акций повышается в начале торгов, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Обновлено в 03:18
Политика
РПЦ ответила на фразу протоиерея «России осталось лет 30»
Ранее протоиерей и глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Димитрий Смирнов заявил, что Украина, Белоруссия и Россия вымирают.
Обновлено в 13:25
Общество
NYT назвала признаком бедности потребление цифровых услуг
Активное потребление цифровых услуг в повседневной жизни становится признаком бедности, утверждает в своей авторской колонке Нелли Боулз, репортер New York Times, пишущий для издания о технологиях и интернет-культуре.
Обновлено в 07:31
Происшествия
В Ялте подросток подорвался на самодельном взрывном устройстве
Серьезные травмы при взрыве самодельной бомбы получил 15-летний подросток. Инцидент произошел в поселке Никита возле Ялты.
Обновлено в 12:24
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева показала подросшего сына
Пара долгое время не показывала наследников, однако недавно Ляйсан Утяшева все же поделилась фотографией пятилетнего ребенка.
Обновлено в 11:00
Авто
Ford может полностью уйти из России
В ближайшие дни решится судьба бренда Ford в России.
Обновлено в 06:31
Политика
Европарламент поддержал отказ от сезонного перевода часов в ЕС
Летом 2018 г. Еврокомиссия провела опрос, в котором приняли участие 4,6 млн жителей ЕС, об отмене сезонного перевода времени.
Обновлено в 13:13
Происшествия
СК возбудил дело после ранения ножом школьницы в Москве
Следователи возбудили уголовное дело по факту ранения ножом ученицы школы в Москве. Об этом говорится в сообщении управления СК по столице.
Обновлено в 13:09
Общество
В Минобразования опровергли травлю учительницы из-за фото в купальнике
Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко прокомментировал ситуацию с учительницей из Барнаула Татьяной Кувшинниковой, которую вынудили уволиться из школы из-за травли после публикации ее фотографий в купальнике в интернете.
Обновлено вчера в 11:45
Политика
ЭИСИ рассказал о кадровой политике Кремля
Старт новой кадровой политики авторы доклада отсчитывают с октября 2016 года - примерно тогда же курировать внутриполитический блок администрации президента стал Сергей Кириенко.
Обновлено в 09:20
Экономика
Социальные пенсии повысятся с 1 апреля
С 1 апреля будут проиндексированы на 2% пенсии по государственному обеспечению, это в первую очередь социальные пенсии.
Обновлено в 06:01
Космос
В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия
Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.
Обновлено вчера в 06:23
Политика
Япония в учебниках для школ обозначила Курилы как свои
В учебниках к японским отнесены не только южные части Курил, но и острова Сенкаку (Дяоюйдао) и Такэсима (Токто), из-за которых Япония спорит с Китаем и Южной Кореей.
Обновлено в 09:04
Спорт
Туктамышева вошла в состав сборной на командный ЧМ
Стал известен состав сборной России на командный чемпионат мира по фигурному катанию.
Обновлено в 11:28
Музыка
Шнуров объяснил распад «Ленинграда» окончанием застоя
В беседе с телеканалом РБК Сергей Шнуров признался, что создавал "Ленинград" для того, чтобы играть музыку застоя, ставшую актуальную для 1990-х, а это сейчас якобы неактуально.
Обновлено в 07:23