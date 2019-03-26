Футбол

Сборная Каталонии обыграла ВенесуэлуСпорт-Экспресс вчера в 18:47

Сборная Каталонии обыграла Венесуэлу в товарищеском матче - 2:1. Игра состоялась в Жироне.
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Пике помог сборной Каталонии обыграть Венесуэлу

Матч ТВ01:40

Пике помог сборной Каталонии обыграть Венесуэлу

Sportbox.RU01:40

Cборная Каталонии победила команду Венесуэлы в товарищеском матче

РИА Новостивчера в 18:20

Сборная Каталонии обыграла Венесуэлу

Спорт-Экспрессвчера в 18:47

Сборная Каталонии обыграла Венесуэлу

Евро-футбол.рувчера в 19:10
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Экономика

Исполнение законопроекта о суверенном Рунете подорожало до ₽30 млрд

На исполнение законопроекта о суверенном Рунете может быть потрачено около 30 млрд руб.
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Цены на газ для населения России могут вырасти из-за «умных» счётчиков

Создание в России интеллектуальной системы учёта газа с применением «умных» счётчиков может увеличить тарифы для населения на 5—10%.
Обновлено в 00:21
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Россия поставила во Вьетнам 64 танка Т-90С

Замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Михаил Петухов заявил, что Москва поставила во Вьетнам 64 танка Т-90С.
Обновлено в 01:36
Политика

Помпео предъявил претензии Лаврову из-за Венесуэлы

Госсекретарь США Майк Помпео во время телефонной беседы с главой российского МИДа Сергеем Лавровым заявил о «неконструктивном» поведении Москвы в отношении Венесуэлы.
Обновлено вчера в 10:49
Армия и оружие

Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии

Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено вчера в 15:14
Политика

Порошенко призвал украинцев не вставать на колени перед Путиным

Украинцам не следует "вставать на колени и просить со слезами на глазах прощения" у Владимира Путина, заявил Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой".
Обновлено вчера в 18:02
Авто

Ford готовит к выпуску новые версии внедорожника Bronco

Выпуск американского внедорожника запланирован на 2020 год, однако точная дата не объявлена.
Обновлено вчера в 13:21
Политика

Завершаются испытания нового композитного крыла для МС-21

Испытания нового композитного крыла для самолета МС-21, созданного после прекращения поставок материалов из США, подходят в концу.
Обновлено в 01:56
Происшествия

В Баку загорелся крупный торговый центр

Крупный торговый центр горит в Баку, началась эвакуация людей, сообщила во вторник пресс-служба МЧС Азербайджана.
Обновлено в 01:12
Экономика

ПФР пересчитает пенсии получателям социальной доплаты

В России получателям социальных доплат произведут перерасчет пенсий.
Обновлено в 01:36
Шоу-бизнес

Меган Маркл планирует свой график после декретного отпуска

Герцогиня Сассекская уже начала планировать свой рабочий график после декретного отпуска.
Обновлено в 01:47
Политика

В США приняли законопроект против энергосотрудничества России и ЕС

Палата представителей конгресса США приняла законопроект, который нацелен на противодействие российским энергопоставкам в Европу, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:27
Общество

Названы лучшие средства для мытья пола

По итогам испытаний на эффективность лидерами оказались Meine Liebe, Glorix и Mr. Muscle, показавшие одинаковые результаты.
Обновлено в 01:11
Происшествия

Из-за ошибки пилота британский самолет приземлился не в той стране

Самолет авиакомпании British Airways по ошибке совершил полет в Шотландию вместо Германии.
Обновлено в 01:15
Происшествия

Депутат в Бурятии взял в аренду озеро, связанное с Байкалом

Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в Бурятии, где администрация Северо-Байкальского района предоставила в аренду местному депутату озеро, которое связано с Байкалом, оформив его как земельный участок.
Обновлено в 02:03
Политика

Пентагон выделил Трампу миллиард долларов на строительство стены

Обновлено вчера в 23:20
Общество

Территорию Новой Москвы подготовили к весеннему половодью

Власти Москвы подготовили территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) к весеннему половодью, сообщила во вторник пресс-служба столичного Комплекса городского хозяйства.
Обновлено в 00:06
Армия и оружие

Зачем в Венесуэлу прибыли российские военнослужащие

В воскресенье ведущие мировые агентства сообщили о появлении в Венесуэле двух российских самолетов примерно со 100 военнослужащими - пассажирского Ил-62 (к слову, этот самолет производится в России уже почти 50 лет и до сих пор эксплуатируется даже Министерством обороны) и военно-транспортного Ан-124.
Обновлено вчера в 08:14
Армия и оружие

Новейший комплекс разведки «Ирония» покажут в Екатеринбурге

В Екатеринбурге впервые представят уникальный многофункциональный оптико-электронный комплекс разведки «Ирония», сообщает пресс-служба ЦВО.
Обновлено в 01:34
Кино

В Китае из «Богемской рапсодии» вырезали все гомосексуальные сцены

Из ленты, которая рассказывает о музыкальной группе Queen и жизни её вокалиста Фредди Меркьюри, вырезали сцены и эпизоды, демонстрирующие нетрадиционные отношения.
Обновлено вчера в 18:50
Политика

Британские депутаты проголосовали за определение Brexit парламентом

Депутаты британского парламента приняли решение о том, что они должны иметь больше прав в выборе вариантов Brexit.
Обновлено вчера в 22:10
Армия и оружие

США успешно испытали две противоракеты

Обновлено вчера в 19:44
Политика

В Венесуэле снова произошло масштабное отключение электричества

«РИА Новости», ссылаясь на высокопоставленные источники в полиции Каракаса, сообщают о новом масштабном отключении электричества в Венесуэле.
Обновлено вчера в 16:59
Армия и оружие

Разведка США надеется, что «Посейдоны» не скоро поступят в армию РФ

Обновлено вчера в 22:18
Технологии

Рогозин рассказал о создании беспилотного трамвая в России

Обновлено вчера в 04:41
Единоборства

Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах

Обновлено в 02:04
Наука

В Норвегии нашли корабль викингов

Команда археологов в Норвегии обнаружила судно из дерева, которое принадлежит эпохе викингов.
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Космос

В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия

Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.
Обновлено вчера в 06:23
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BMW анонсировала экологичные iX3, i4 и iNext

Пару минут назад, пресс-служба немецкого автопроизводителя опубликовала тизер, на котором показала три прототипа совершенно новых своих электромобилей – речь идет кроссоверах iX3 и iNext, а также о фастбэке i4.
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