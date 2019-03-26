Футбол
Сборная Каталонии обыграла ВенесуэлуСпорт-Экспресс 18:47
Сборная Каталонии обыграла Венесуэлу в товарищеском матче - 2:1. Игра состоялась в Жироне.
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Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что власти не могут назвать точные сроки пребывания американского контингента на территории Сирии, передает ТАСС.
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Авто
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На фото Тимати не больше семи лет, и ребенок выглядит вполне счастливым рядом с родственниками.
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Армия и оружие
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Кандидат в президенты Юрий Бойко, по мнению Виктора Медведчука, имеет все шансы пройти во второй тур голосования и не собирается блокироваться для достижения победы ни с одним из лидирующей троицы: Порошенко, Зеленский, Тимошенко.
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Армия и оружие
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Позднее в министерстве госбезопасности ДНР заявили, что заказчиком убийства командиров донбасского ополчения Арсена Павлова (Моторолы) и Михаила Толстых (Гиви) является начальник департамента контрразведки СБУ Алексей Петров.
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