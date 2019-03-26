Футбол

Сборная Каталонии обыграла ВенесуэлуСпорт-Экспресс 18:47

Сборная Каталонии обыграла Венесуэлу в товарищеском матче - 2:1. Игра состоялась в Жироне.
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Сборная Каталонии обыграла Венесуэлу

Спорт-Экспресс18:47

Cборная Каталонии победила команду Венесуэлы в товарищеском матче

РИА Новости18:20

Сборная Каталонии обыграла Венесуэлу

Евро-футбол.ру19:10
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