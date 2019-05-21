Сборная Канады переиграла США и заняла первое место в группе ASportbox.RU 16:26

Встреча завершилась со счетом 3:0. Шайбы забросили Пьер-Люк Дюбуа, Кайл Туррис и Джаред Маккен. Сборная Канады заняла первое место в группе A и в четвертьфинале встретится с командой Швейцарии. Американцы финишировали на четвертой строчке и сыграют в 1/4 финала со сборной России.

Сборная Канады переиграла США и заняла первое место в группе A

Политика Савченко рассказала, когда увидела страх в глазах украинских депутатов Депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne рассказала о ситуации, в которой "видела в глазах у украинских политиков страх и отчаяние".

Экономика ЦБ ужесточил требования к банкам по защите от киберугроз Банк России ужесточает требования по защите средств банков и их клиентов от киберпреступников.

Хоккей Определены все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею Стали известны все пары четвертьфинала чемпионатам мира по хоккею в Словакии. Во вторник завершился групповой этап турнира.

Политика Васильева рассказала Путину об увеличении зарплат учителей Министр просвещения Ольга Васильева представила президенту России Владимиру Путину доклад о работе с региональными властями по улучшению материальных условий для учителей.

Происшествия Жители Мурманска простились с жертвами авиакатастрофы в Шереметьево Больше тысячи жителей Мурманска приняли участие в церемонии прощания с жертвами авиакатастрофы в Шереметьево, сообщает ТАСС.

Общество Роскомнадзор направит в Instagram запрос из-за сообщений об утечке Роскомнадзор направит в Instagram запрос после сообщений о том, что в открытом доступе оказались данные 49 млн учётных записей.

Политика Личный адвокат Коломойского стал главой администрации Зеленского Президент Украины Владимир Зеленский назначил юриста Андрея Богдана главой своей администрации, сообщает пресс-служба главы государства.

Интернет Microsoft выпустила новое обновление Windows 10 Компания Microsoft выпустила новое крупное обновление Windows 10 и начала его распространение пользователям во вторник.

Происшествия Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро Три поезда остановились в тоннеле на Солнцевской линии метро, сообщила пресс-служба столичной подземки.

Происшествия Два ракетных снаряда разорвались в центре Алеппо Два ракетных снаряда взорвались в сирийском городе Алеппо, сообщает телеканал Al Ekhbariya на своей странице в Twitter.

Происшествия Во Владимирской области проводится контртеррористическая операция Бандиты, планировавшие совершить теракт, заблокированы в частном доме города Кольчугино Владимирской области, в регионе введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщает информационный центр НАК.

Политика Чиновникам Кремля и госслужащим повысили зарплаты на 10% Сотрудникам Кремля и правительства РФ повысили зарплаты на 10%. Об этом сообщают источники издания РБК.

Кино Татуировка Софи Тернер оказалась спойлером к финалу «Игры престолов» Старая татуировка британской актрисы Софи Тернер, известной по роли Сансы Старк в «Игре престолов», оказалась спойлером к финалу сериала.

Общество Забор на месте строительства храма в Екатеринбурге демонтируют Забор на месте строительства храма в центре Екатеринбурга будет демонтирован.

Футбол Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку Сложности в отношениях между Азербайджаном и Арменией вылились в серьезную потерю в составе для одного из участников финала Лиги Европы: он состоится в Баку 29 мая.

Игры В Origin бесплатно раздают The Sims 4 В Origin можно бесплатно получить The Sims 4. Акция продлится до 28 мая. Стандартное издание игры бесплатно можно получить по ссылке.

Происшествия МВД предлагает отбирать машины у пьяных водителей МВД России предлагает ввести конфискацию автомобилей в качестве меры наказания нетрезвого водителя.

Шоу-бизнес Рита Дакота опровергла слова Бородиной о разводе Говорят, что Ксения даже учила Риту, какими способами можно стать еще популярнее во время развода с мужем.

Шоу-бизнес Тарасов выложил фото с 10-месячной дочерью Дмитрий Тарасов опубликовал в инстаграме серию из несколько трогательных фотографий, передает "Советский спорт".

Происшествия Верховный суд Грузии оставил в силе приговор Саакашвили Верховный суд Грузии не удовлетворил иск защиты экс-президента Михаила Саакашвили об упразднении приговора Тбилисского апелляционного суда, подразумевающее трехлетнее заключение по делу об убийстве сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани, сообщает Главная прокуратура страны.

Музыка Исландию могут наказать за палестинские флаги на «Евровидении» Европейский вещательный союз (ЕВС), являющийся организатором международного песенного конкурса «Евровидение», в настоящее время решает вопрос наказания Исландии за демонстрацию в прямом эфире баннеров с палестинскими флагами.

Политика Крымские татары прокомментировали фотоподлог от посольства Украины В посольстве России в США заявили, что посольство Украины в Вашингтоне прикрепило фотографию евреев в Лодзинском гетто к публикации о годовщине депортации крымских татар.

Шоу-бизнес Наталья Штурм голышом занялась йогой на побережье Болгарии Отечественная певица Наталья Штурм решила заняться йогой без одежды во время поездки в Болгарию.