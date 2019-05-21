ЧМ по хоккею
Сборная Канады переиграла США и заняла первое место в группе ASportbox.RU 16:26
Канада—
США
3 – 0
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Группа A, сегодня
Пьер-Люк Дюбуа
|2'
Кайл Туррис
|9'
Джаред Маккенн
|36'
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Встреча завершилась со счетом 3:0. Шайбы забросили Пьер-Люк Дюбуа, Кайл Туррис и Джаред Маккен. Сборная Канады заняла первое место в группе A и в четвертьфинале встретится с командой Швейцарии. Американцы финишировали на четвертой строчке и сыграют в 1/4 финала со сборной России.
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