ЧМ по хоккею

Канада обыграла Чехию и вышла в финал чемпионата мира по хоккеюКомсомольская правда 16:45

Канада
Чехия
5 – 1
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Полуфинал, сегодня
Марк Стоун
6'
Дарнелл Нёрс
21'
Пьер-Люк Дюбуа
26'
Кайл Туррис
47'
Томас Чабот
53'
54'
Томаш Зогорна
Россия
0 – 1
Финляндия
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В полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею сборная Канады одержала победу над командой Чехии и вышла в финал турнира. Игра завершилась со счетом 5:1.
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