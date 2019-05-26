ЧМ по хоккею
Канада обыграла Чехию и вышла в финал чемпионата мира по хоккеюКомсомольская правда 16:45
Канада—
Чехия
5 – 1
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Полуфинал, сегодня
Марк Стоун
|6'
Дарнелл Нёрс
|21'
Пьер-Люк Дюбуа
|26'
Кайл Туррис
|47'
Томас Чабот
|53'
|54'
Томаш Зогорна
В полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею сборная Канады одержала победу над командой Чехии и вышла в финал турнира. Игра завершилась со счетом 5:1.
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