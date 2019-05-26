Канада обыграла Чехию и вышла в финал чемпионата мира по хоккеюКомсомольская правда 16:45

В полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею сборная Канады одержала победу над командой Чехии и вышла в финал турнира. Игра завершилась со счетом 5:1.

Канада обыграла Чехию и вышла в финал чемпионата мира по хоккею

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