Сборная Канады обыграла команду США и финишировала первой в группе АProstoProSport 16:23

Соперниками канадцев по четвертьфиналу станут хоккеисты сборной Швейцарии, которые финишировали четвертыми в группе В. Команде США в 1/4 финала, вероятно, предстоит играть с командой России, которая в эти минуты обыгрывает шведов со счетом 7:3. В этой встрече идет 17-я минута третьего периода.

Сборная Канады обыграла команду США и финишировала первой в группе А

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