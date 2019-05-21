ЧМ по хоккею
Сборная Канады обыграла команду США и финишировала первой в группе АProstoProSport 16:23
Канада—
США
3 – 0
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Группа A, сегодня
Пьер-Люк Дюбуа
|2'
Кайл Туррис
|9'
Джаред Маккенн
|36'
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Соперниками канадцев по четвертьфиналу станут хоккеисты сборной Швейцарии, которые финишировали четвертыми в группе В. Команде США в 1/4 финала, вероятно, предстоит играть с командой России, которая в эти минуты обыгрывает шведов со счетом 7:3. В этой встрече идет 17-я минута третьего периода.
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 21:19, Ашберн
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