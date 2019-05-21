ЧМ по хоккею
Сборная Канады обыграла США на чемпионате мираСоветский спорт вчера в 16:23
Канада—
США
3 – 0
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Группа A, вчера
Пьер-Люк Дюбуа
|2'
Кайл Туррис
|9'
Джаред Маккенн
|36'
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После перерыва шайбу забросил Джаред Макканн (36). Канадцы заняли первое место в группе А, американцы остались на четвертой позиции. В четвертьфинале сборная Канады 23 мая в Кошице сыграет с командой Швейцарии, а команда США в тот же день сразится в Братиславе со сборной России.
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 01:55, Ашберн
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