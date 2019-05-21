Сборная Канады обыграла США на чемпионате мираСоветский спорт вчера в 16:23

После перерыва шайбу забросил Джаред Макканн (36). Канадцы заняли первое место в группе А, американцы остались на четвертой позиции. В четвертьфинале сборная Канады 23 мая в Кошице сыграет с командой Швейцарии, а команда США в тот же день сразится в Братиславе со сборной России.

Сборная Канады обыграла США на чемпионате мира

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