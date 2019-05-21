ЧМ по хоккею
Сборная Канады обыграла США в заключительном матче группового этапа ЧМRT на русском вчера в 16:26
Канада—
США
3 – 0
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Группа A, вчера
Пьер-Люк Дюбуа
|2'
Кайл Туррис
|9'
Джаред Маккенн
|36'
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Матч завершился со счётом 3:0 в пользу канадцев. Заброшенные шайбы на счету Пьер-Люка Дюбуа, Кайла Турриса и Джареда Макканна. Сборная Канады выиграла группу А, команда США заняла четвёртое место.
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