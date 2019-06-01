Футбол

Игроки сборной Зимбабве могут бойкотировать Кубок Африки из-за долговSoccer.ru вчера в 16:19

Игроки сборной Зимбабве рассматривают возможность бойкота своего стартового матча на Кубке Африки против Египта из-за долгов перед футболистами со стороны местной Федерации футбола. Чиновники обещали выплатить игрокам премии за попадание на турнир, но до сих пор этого не сделали.
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Кубок африканских наций
Первый турнир прошёл в 1957 году, то есть соревнованию столько же лет, сколько и самой КАФ. Сначала число участников было невелико, но постепенно турнир охватил весь Африканский континент. С 1968 года турнир проводится регулярно раз в два года. Победитель получает право на участие в Кубке конфедераций. Начиная с 2013 года турнир начал проводиться в нечётные годы и, таким образом, перестал проходить в годы проведения чемпионатов мира.
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