Футбол
Сборная Хорватии проиграла Франции и лишилась шансов на плей-оффBobsoccer вчера в 17:23
В очередном матче чемпионата Европы среди команд возрастом не старше 21 года сборная Франции встречалась со сборной Хорватии. Матч завершился победой Франции с минимальным счетом. Единственный гол в самом начале встречи забил Мусса Дембеле.
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Хорватия с Влашичем уступила Франции и потеряла шансы на выход в плей-офф ЧЕ U21
Чемпионатвчера в 17:21
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 03:20, Вашингтон
Политика
Ростуризм назвал число организованных российских туристов в Грузии
На территории Грузии в настоящий момент находится порядка 1,5 тысячи организованных туристов, а информация о количестве самостоятельных туристов уточняется, сообщили в Ростуризме.
Обновлено в 02:55
Происшествия
Следствие по делу сестер Хачатурян завершено
Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
Обновлено вчера в 06:30
Футбол
Де Лигт может перейти в «Ювентус»
Защитник амстердамского «Аякса» Матейс де Лигт близок к переходу в туринский «Ювентус», как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Обновлено в 01:07
Политика
Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам
Обновлено 20 июня в 16:36
Общество
«Прямую линию с Владимиром Путиным» посмотрели более 1 млн москвичей
Более 1 млн москвичей посмотрели прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным 20 июня.
Обновлено вчера в 09:19
Политика
Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании
Обновлено вчера в 21:35
Авто
Опубликован список самых надежных марок авто
Обновлено вчера в 07:33
Происшествия
Полиция вломилась в дом Бориса Джонсона из-за криков
Полиция проверила дом кандидата на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после сообщений о женских криках, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:36
Общество
До 33 градусов тепла, дождь и гроза ожидаются в Московском регионе
Кратковременный дождь, гроза и до 33 градусов тепла ожидаются в субботу в Московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Обновлено вчера в 23:04
Общество
Роскомнадзор объяснился за нецензурную брань в адрес журналиста
Ранее официальный Twitter-аккаунт Роскомнадзора ответил шеф-редактору издания Znak.com Дмитрию Колезеву на публикацию фотографии с презентации ведомства, с помощью которой объяснялось, как СМИ должны правильно маскировать нецензурные слова.
Обновлено вчера в 12:49
Армия и оружие
В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией
По мнению законодателей, союзники по альянсу вынуждены покупать у России запчасти, а потому зависят от Москвы.
Обновлено вчера в 23:36
Общество
Уральцы объявили себя гражданами СССР и отказались оплачивать ЖКХ
Долги тагильских «граждан СССР» в большинстве случаев относятся к коммунальной сфере, однако некоторые из них мотивируют идеологическими причинами отказ платить и по другим кредитам и займам, включая ипотечные.
Обновлено вчера в 17:48
Происшествия
Ростов заволокло дымом: под Аксаем горит сухая трава
Как пояснили «Дон-ТР» в пресс-службе МЧС по Ростовской области, в районе хутора Пчеловодный, который расположен недалеко от Аксая, загорелась сухая трава.
Обновлено в 01:39
Наука
Обнаружены самые ранние признаки болезни Паркинсона
Исследователи Королевского колледжа Лондона выяснили, что ранними признаками необратимых нейродегенеративных процессов, вызванных болезнью Паркинсона, может быть истощение серотонина.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия
Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве
Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено вчера в 13:08
Культура
Ургант получил леща от Поперечного
Телеведущий Иван Ургант получил леща от комика Данилы Поперечного в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.
Обновлено вчера в 21:04
Культура
Эмманюэль Макрон вручил Элтону Джону орден Почетного легиона
Обновлено в 02:18
Политика
Жириновский увидел в провокациях в Грузии руку иностранных «дирижеров»
Российский политический деятель Владимир Жириновский прокомментировал ситуацию в Грузии в интервью журналистам «iReactor», в ходе которого отметил, что к протестным движениям в республике могут быть причастны зарубежные «дирижеры».
Обновлено вчера в 08:11
Происшествия
Пожар в жилом доме в Челябинской области локализовали
В городе Сатка на западе Челябинской области локализовали пожар в трёхэтажном жилом доме на площади 1,8 тыс. кв. м. Об этом сообщили в МЧС России.
Обновлено вчера в 22:10
Авто
Volkswagen через суд едва не лишили авторских прав на «Жука»
Обновлено в 00:22
Происшествия
В Крыму один человек погиб и пять пострадали в ДТП
Три машины столкнулись на западе Крыма, в результате аварии один человек погиб и пять пострадали, в том числе двое несовершеннолетних, сообщает пресс-служба крымского управления МВД РФ.
Обновлено в 03:15
Происшествия
Колокольцев лично допросил задержавших Голунова оперативников
Глава МВД Владимир Колокольцев лично побеседовал с людьми, которые участвовали в задержании журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 02:34
Шоу-бизнес
Вера Брежнева опубликовала откровенный ролик в бассейне
На своей странице в Instagram Вера Брежнева опубликовала очередной откровенный кадр.
Обновлено вчера в 12:29
Армия и оружие
В Иране утверждают, что сбили разведывательный беспилотник США
Обновлено 20 июня в 00:03
Происшествия
Главу Пушкинского района Подмосковья обвинили в получении взятки
Главе Пушкинского района Подмосковья Евгению Жиркову, задержанному на этой неделе, предъявлено обвинение в получении крупной взятки от застройщика в Балашихе в 2015 году.
Обновлено вчера в 05:12
Происшествия
В Ингушетии на территории больницы избили полицейских
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление СК РФ, полицейских избили неизвестные на территории Ингушской республиканской клинической больницы в Назрани.
Обновлено вчера в 12:43
Общество
Руководители 15 компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, записали видеообращение к Владимиру Путину
Фирма "ДЕКО", которую пострадавшие винят в своих проблемах, в свою очередь, является субподрядчиком компании "СГМ-Мост" Аркадия Ротенберга.
Обновлено вчера в 23:01
Политика
Департамент туризма Грузии оценил ситуацию в стране
В департаменте туризма Грузии заявили, что поездки в страну для туристов остаются безопасными, а все туристические направления и достопримечательности — открытыми.
Обновлено в 02:53
Политика
Беглов прокомментировал видео, в котором за него собирают подписи
Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов прокомментировал Telegram-каналу «Mash на Мойке» видео активистов петербургского штаба Навального, на котором, по их словам, сотрудницы администрации Выборгского района заполняют подписные листы в пользу временного градоначальника.
Обновлено вчера в 15:01