Футбол

Сборная Хорватии по футболу обыграла Уэльс в матче отбора Евро-2020РИА Новости 11:15

Футболисты сборной Хорватии нанесли поражение команде Уэльса в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча группы Е, прошедшая в субботу в хорватском Осиеке, завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1.
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Сборная Хорватии обыграла команду Уэльса в матче отбора Евро-2020

Советский спорт11:42

Сборная Хорватии по футболу обыграла Уэльс в матче отбора Евро-2020

РИА Новости11:15

Сборная Хорватии в квалификации Евро-2020 обыграла Уэльс

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Хорватские футболисты обыграли валлийцев в матче отбора ЧЕ-2020

ТАСС11:04

Исландия победила Албанию, Хорватия обыграла Уэльс в отборочных матчах Евро-2020

Спорт-Экспресс11:04

Хорватия победила Уэльс в отборе Евро-2020, Исландия одолела Албанию

Чемпионат10:57

Гол Перишича помог сборной Хорватии обыграть Уэльс в рамках отбора Евро-2020

Матч ТВ11:05
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 21:52, Ашберн
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