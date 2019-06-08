Сборная Хорватии по футболу обыграла Уэльс в матче отбора Евро-2020РИА Новости 11:15

Футболисты сборной Хорватии нанесли поражение команде Уэльса в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча группы Е, прошедшая в субботу в хорватском Осиеке, завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1.

Сборная Хорватии по футболу обыграла Уэльс в матче отбора Евро-2020

Спорт день за днем

Армия и оружие Пресс-секретарь Зеленского: ВСУ расстреливают жилые дома Донбасса По словам Мендель, имелось ввиду, что украинские каратели якобы попадаются на провокации, "когда стреляют из жилого дома, детского сада, школы, больницы - из любого места, где находятся гражданские люди".

Общество В Калифорнии продали лотерейный билет с выигрышем в $530 млн Билет лотереи Mega Millions с выигрышем в размере $530 млн был продан в пятницу в штате Калифорния.

Происшествия В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.

Происшествия Общественный совет при МВД взял дело Голунова под особый контроль Ранее в субботу глава Союза журналистов Москвы (СЖМ) Павел Гусев сообщил "Интерфаксу", что Совет по правам человека при президенте России, а также Союзы журналистов России и Москвы обратятся к Колокольцеву с просьбой проверить действия полиции в отношении Голунова.

Политика Украинский суд арестовал пять «Русланов» российской авиакомпании Подольский районный суд по ходатайству Главного управления Нацполиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".

Происшествия Вице-премьер Борисов заявил, что претензий к SSJ-100 нет Причиной крушения российского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево, при котором погиб 41 человек, не была техническая неисправность лайнера – он был в исправном состоянии, об этом рассказал заместитель председателя правительства России Юрий Борисов.

Спорт Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время ее турне в Японии Российская фигуристка Евгения Медведева неожиданно столкнулась с агрессией во время гастролей в Японии, где она выступает в составе шоу Fantasy on Ice.

Футбол Россия — Сан-Марино 4:0 (Перерыв) Артем Дзюба и Александр Головин выйдут в стартовом составе сборной России по футболу в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Сан-Марино, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Происшествия Врачи не нашли травм у журналиста Голунова Главный врач городской клинической больницы №71 Александр Мясников заявил, что журналист "Медузы" Иван Голунов прошел все необходимые исследования.

Музыка Децл посмертно удостоен награды на премии «МУЗ-ТВ» Скончавшийся в феврале нынешнего года рэпер Децл удостоен специальной посмертной награды «За вклад в развитие хип-хоп музыки» на премии «МУЗ-ТВ».

Политика МИД прокомментировал слушания по делу Украины против России МИД РФ прокомментировал прошедшие с 3 по 7 июня в Международном суде ООН в Гааге слушания по делу Украины против России.

Шоу-бизнес Ксения Собчак оформила официальный развод с Виторганом Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись. Брак знаменитой пары просуществовал 6 лет. У экс-супругов есть общий сын Платон.

Гаджеты Смартфоны Huawei и Apple признаны самыми надежными Apple уже давно доказала, что ее смартфоны одни из самых надежных, а вот Huawei впервые попадает в такую категорию.

Шоу-бизнес Глюкоза показала голую грудь прямо на красной дорожке премии МУЗ-ТВ Отпраздновавшая 7 июня свое 33-летие певица Глюкоза (Наталья Ионова) вышла на красную дорожку с оголенной грудью.

Происшествия Журналиста Голунова отправили в больницу Журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, отправили в 71-ю городскую больницу, сообщил "Интерфаксу" в субботу председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов.

Общество В Минпросвещения назвали слова проректора РАНХиГС об учителях лицемерными Статс-секретарь, замминистра просвещения Павел Зенькович раскритиковал слова проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Ивана Федотова о том, что учителя это "серая масса закомплексованных неудачников".

Политика Поезда по Крымскому мосту запустят раньше срока — глава Крыма Есть вероятность, что поезда по Крымскому мосту пойдут раньше срока, заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов 8 июня журналистам на полях Петербургского международного экономического форума 2019.

Шоу-бизнес Максим Галкин показал, как веселит детей и жену по утрам Шоумен умеет создавать дома хорошее настроение. Известный телеведущий Максим Галкин часто делится семейными видео и фото в соцсетях.

Политика Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту Вопрос введения единой валюты в рамках интеграции России и Белоруссии обсуждается, решение будет приниматься на уровне президентов двух стран, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Авто В новых внедорожниках УАЗ появятся технологии Aurus Ульяновский автозавод (УАЗ), входящий в группу Sollers, при создании внедорожника нового поколения будет использовать технологии Aurus.

Происшествия На проспекте Стачек автомобиль насмерть сбил женщину В результате пассажирка вылетела на проезжую часть прямо под колеса Мерседеса. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Наука Медики назвали простой способ понизить артериальное давление Врачи назвали самый простой способ понизить артериальное давление.