Сборная Хорватии по футболу обыграла Уэльс в матче отбора Евро-2020РИА Новости 11:15

Футболисты сборной Хорватии нанесли поражение команде Уэльса в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча группы Е, прошедшая в субботу в хорватском Осиеке, завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1.

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Сборная Хорватии по футболу обыграла Уэльс в матче отбора Евро-2020

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