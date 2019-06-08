Футбол
Сборная Хорватии по футболу обыграла Уэльс в матче отбора Евро-2020РИА Новости 11:15
Футболисты сборной Хорватии нанесли поражение команде Уэльса в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча группы Е, прошедшая в субботу в хорватском Осиеке, завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1.
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