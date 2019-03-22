Футбол
Сборная Хорватии одержала победу над сборной АзербайджанаREGNUM вчера в 23:40
Сборная Хорватии одержала победу над сборной Азербайджана в отборочном матче чемпионата Европы по футболу — 2020. Встреча завершилась со счётом 2:1.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Гол Шейдаева не спас сборную Азербайджана от поражения в матче с Хорватией
Советский спортвчера в 17:36
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 11:30, Ашберн
Происшествия
Момент крушения парома в Ираке попал на видео
Обновлено в 05:29
Игры
Valve представила редизайн библиотеки Steam
На GDC 2019, как и было обещано, Valve представила новые функции Steam.
Обновлено вчера в 15:51
Наука
Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода
В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.
Обновлено 20 марта в 15:40
Политика
Медведев встретился с украинскими политиками Медведчуком и Бойко
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял в своей резиденции в Горках кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
Обновлено в 10:19
Происшествия
Два человека погибли при столкновении такси и грузовика в Москве
Автоавария с участием самосвала и такси на Литовском бульваре в Москве привела к гибели двух человек.
Обновлено в 07:23
Экономика
ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых
Отсюда в СМИ появились сообщения об угрозе блокировок счетов таких предпринимателей.
Обновлено в 10:56
Происшествия
ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа
В Москве, Липецке и Санкт-Петербурге проводят обыски по делу о хищении средств гособоронзаказа, изымаются документы.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
Главарь ИГ растолстел и покрасился
Главарь террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади изменил свою внешность.
Обновлено в 08:34
Экономика
Штрафы за вождение в нетрезвом виде не повлияют на цену ОСАГО
Штрафы за вождение транспортного средства в состоянии опьянения исключены из перечня факторов, которые влияют на стоимость полиса ОСАГО.
Обновлено в 04:30
Политика
Глава МВД Башкирии предложил штрафовать за жалобы на чиновников
Глава министерства внутренних дел Башкирии Роман Деев предложил штрафовать за необоснованные жалобы на полицейских и чиновников.
Обновлено в 10:04
Спорт
Тарасова: Загитова показала, что может всё делать лучше всех
Обновлено в 08:52
Шоу-бизнес
Юлия Началова до самой смерти скрывала свою настоящую фамилию
После смерти Юлии Началовой выяснилось, что певица носила двойную фамилию, а ее церковное имя отсылает к христианской мученице.
Обновлено в 07:59
Шоу-бизнес
Елена Степаненко прятала от Петросяна и суда 25 миллионов рублей
Обновлено вчера в 06:17
Энергетика
Росстат: экспорт нефти из России упал в январе на 10,1%
Экспорт российской нефти сократился в январе 2019 г. на 10,1% в годовом выражении до 20,8 млн тонн, сообщает Росстат.
Обновлено в 10:31
Шоу-бизнес
Дмитрий Борисов намекнул на проблемы Юлии Началовой с алкоголем
A post shared by Dmitry Borisov Дмитрий Борисов (@ddborisov) on Dec 28, 2018 at 10:45pm PST Ведущий Борисов еще несколько раз по ходу выпуска затрагивал тему алкоголя в жизни Началовой.
Обновлено в 06:41
Происшествия
На священника в Канаде напали во время мессы
В канадском Монреале в оратории Святого Иосифа на священника напали во время мессы с острым предметом, он ранен.
Обновлено в 11:04
Происшествия
В Нижегородской области на полицейского завели дело из-за халатности
По данным следствия, полицейские неправомерно отказал в возбуждении уголовного дела Уголовное дело возбуждено в отношении полицейского после обращения жительницы города Лыскова к руководителю СУ СК РФ по Нижегородской области Андрею Виноградову, сообщает пресс-служба управления.
Обновлено в 05:29
Происшествия
В Саратове сотрудники штрафстоянки хотели подкупить автоинспекторов
В отношении двоих представителей специализированной штрафстоянки Саратова возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 09:26
Здоровье
Эксперт ВОЗ дал рекомендации о дневной норме потребления воды
Ранее считалось, что люди, занимающиеся спортом и тяжелым физическим трудом, должны увеличивать норму употребления воды практически в два раза, если сравнивать с нормами потребления жидкости для тех, чей образ жизни более пассивный.
Обновлено в 04:19
Происшествия
Российские судьи уволились после оправдания полицейских
Судьи сложили полномочия после комплексной проверки деятельности Молчановского суда, которая установила, что они оправдали двух полицейских, сообщил агентству информированный источник.
Обновлено в 08:43
Армия и оружие
Минобороны получит первый Ил-76МД-90А на следующей неделе
Первый серийный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А будет передан Минобороны РФ на следующей неделе.
Обновлено вчера в 14:54
Политика
Рогозин объявил о вступлении России в космическую гонку
Читайте такжеСупруга Рогозина призвала создать фан-клуб Роскосмоса Он добавил, что накануне у него состоялся разговор с главой РАН Александром Сергеевым, в ходе которого они обсудили полезные нагрузки, необходимые для освоения на Луны.
Обновлено в 07:47
Технологии
Роскомнадзор заказал систему контроля блокировок для поисковиков и VPN
Представитель Роскомнадзора рассказал изданию, что система позволит поисковым сетям, VPN и анонимайзерам получать готовый для работы список запрещенных сайтов.
Обновлено в 02:09
Футбол
Дубль Стуани помог сборной Уругвая разгромить команду Узбекистана
Футболисты сборной Уругвая обыграли команду Узбекистана в рамках товарищеского турнира (3:0).
Обновлено в 09:55
Армия и оружие
Рогозин: МБР «Сармат» «порвет в клочья» любую систему ПРО
Как ранее сообщало ИА REGNUM, впервые о новой МБР «Сармат» сообщил президент России Владимир Путин в минувшем году.
Обновлено в 10:56
Здоровье
В Саратов приедет министр здравоохранения России Вероника Скворцова
Обновлено 20 марта в 01:41
Происшествия
Отправленный под домашний арест москвич пропил надетый на него браслет
Житель Зеленограда продал электронный браслет, который надели на него после избрания судом меры пресечения в виде домашнего ареста.
Обновлено в 10:09
Экономика
Чубайс заявил о выполненной миссии «Роснано»
С 2007 года корпорация выплатила в бюджет 132,4 млрд рублей, сказал Чубайс в эфире канала «Россия 24».
Обновлено в 11:24