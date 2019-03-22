Сборная Хорватии одержала победу над сборной АзербайджанаREGNUM вчера в 23:40

Сборная Хорватии одержала победу над сборной Азербайджана в отборочном матче чемпионата Европы по футболу — 2020. Встреча завершилась со счётом 2:1.

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