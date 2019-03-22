Футбол

Сборная Хорватии одержала победу над сборной АзербайджанаREGNUM вчера в 23:40

Сборная Хорватии одержала победу над сборной Азербайджана в отборочном матче чемпионата Европы по футболу — 2020. Встреча завершилась со счётом 2:1.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Шейдаев — о поражении хорватам: какая разница, кому проиграли? Очков у нас нет

Чемпионат04:45

Гол Шейдаева не спас сборную Азербайджана от поражения в матче с Хорватией

Советский спортвчера в 17:36

Сборная Хорватии одержала волевую победу над командой Азербайджана в матче отбора ЧЕ-2020

ТАССвчера в 17:57

Азербайджан упустил гостевую победу над Хорватией

Sputnik Азербайджанвчера в 17:49

Рамиль Шейдаев: «Азербайджану чуточку не повезло в матче с Хорватией»

Спорт-Экспресс03:18

Нападающий «Крыльев Советов» забил Хорватии, но Азербайджан уступил в квалификации Евро-2020

Матч ТВвчера в 17:34

Сборная Азербайджана едва не отобрала очки у хорватов

Евро-футбол.рувчера в 17:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 11:30, Ашберн
Происшествия

Момент крушения парома в Ираке попал на видео

Обновлено в 05:29
Игры

Valve представила редизайн библиотеки Steam

На GDC 2019, как и было обещано, Valve представила новые функции Steam.
Обновлено вчера в 15:51
Наука

Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода

В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.
Обновлено 20 марта в 15:40
Политика

Медведев встретился с украинскими политиками Медведчуком и Бойко

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял в своей резиденции в Горках кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
Обновлено в 10:19
Происшествия

Два человека погибли при столкновении такси и грузовика в Москве

Автоавария с участием самосвала и такси на Литовском бульваре в Москве привела к гибели двух человек.
Обновлено в 07:23
Экономика

ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых

Отсюда в СМИ появились сообщения об угрозе блокировок счетов таких предпринимателей.
Обновлено в 10:56
Происшествия

ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа

В Москве, Липецке и Санкт-Петербурге проводят обыски по делу о хищении средств гособоронзаказа, изымаются документы.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие

Главарь ИГ растолстел и покрасился

Главарь террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади изменил свою внешность.
Обновлено в 08:34
Экономика

Штрафы за вождение в нетрезвом виде не повлияют на цену ОСАГО

Штрафы за вождение транспортного средства в состоянии опьянения исключены из перечня факторов, которые влияют на стоимость полиса ОСАГО.
Обновлено в 04:30
Театры

Сергей Полунин станет худруком новой балетной школы в Севастополе

Обновлено в 10:33
Политика

Глава МВД Башкирии предложил штрафовать за жалобы на чиновников

Глава министерства внутренних дел Башкирии Роман Деев предложил штрафовать за необоснованные жалобы на полицейских и чиновников.
Обновлено в 10:04
Спорт

Тарасова: Загитова показала, что может всё делать лучше всех

Обновлено в 08:52
Шоу-бизнес

Юлия Началова до самой смерти скрывала свою настоящую фамилию

После смерти Юлии Началовой выяснилось, что певица носила двойную фамилию, а ее церковное имя отсылает к христианской мученице.
Обновлено в 07:59
Шоу-бизнес

Елена Степаненко прятала от Петросяна и суда 25 миллионов рублей

Обновлено вчера в 06:17
Энергетика

Росстат: экспорт нефти из России упал в январе на 10,1%

Экспорт российской нефти сократился в январе 2019 г. на 10,1% в годовом выражении до 20,8 млн тонн, сообщает Росстат.
Обновлено в 10:31
Шоу-бизнес

Дмитрий Борисов намекнул на проблемы Юлии Началовой с алкоголем

A post shared by Dmitry Borisov Дмитрий Борисов (@ddborisov) on Dec 28, 2018 at 10:45pm PST Ведущий Борисов еще несколько раз по ходу выпуска затрагивал тему алкоголя в жизни Началовой.
Обновлено в 06:41
Происшествия

На священника в Канаде напали во время мессы

В канадском Монреале в оратории Святого Иосифа на священника напали во время мессы с острым предметом, он ранен.
Обновлено в 11:04
Происшествия

В Нижегородской области на полицейского завели дело из-за халатности

По данным следствия, полицейские неправомерно отказал в возбуждении уголовного дела Уголовное дело возбуждено в отношении полицейского после обращения жительницы города Лыскова к руководителю СУ СК РФ по Нижегородской области Андрею Виноградову, сообщает пресс-служба управления.
Обновлено в 05:29
Происшествия

В Саратове сотрудники штрафстоянки хотели подкупить автоинспекторов

В отношении двоих представителей специализированной штрафстоянки Саратова возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 09:26
Здоровье

Эксперт ВОЗ дал рекомендации о дневной норме потребления воды

Ранее считалось, что люди, занимающиеся спортом и тяжелым физическим трудом, должны увеличивать норму употребления воды практически в два раза, если сравнивать с нормами потребления жидкости для тех, чей образ жизни более пассивный.
Обновлено в 04:19
Происшествия

Российские судьи уволились после оправдания полицейских

Судьи сложили полномочия после комплексной проверки деятельности Молчановского суда, которая установила, что они оправдали двух полицейских, сообщил агентству информированный источник.
Обновлено в 08:43
Армия и оружие

Минобороны получит первый Ил-76МД-90А на следующей неделе

Первый серийный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А будет передан Минобороны РФ на следующей неделе.
Обновлено вчера в 14:54
Общество

Панин отреагировал на критику после слов о ненависти к России

Обновлено в 07:16
Политика

Рогозин объявил о вступлении России в космическую гонку

Читайте такжеСупруга Рогозина призвала создать фан-клуб Роскосмоса Он добавил, что накануне у него состоялся разговор с главой РАН Александром Сергеевым, в ходе которого они обсудили полезные нагрузки, необходимые для освоения на Луны.
Обновлено в 07:47
Технологии

Роскомнадзор заказал систему контроля блокировок для поисковиков и VPN

Представитель Роскомнадзора рассказал изданию, что система позволит поисковым сетям, VPN и анонимайзерам получать готовый для работы список запрещенных сайтов.
Обновлено в 02:09
Футбол

Дубль Стуани помог сборной Уругвая разгромить команду Узбекистана

Футболисты сборной Уругвая обыграли команду Узбекистана в рамках товарищеского турнира (3:0).
Обновлено в 09:55
Армия и оружие

Рогозин: МБР «Сармат» «порвет в клочья» любую систему ПРО

Как ранее сообщало ИА REGNUM, впервые о новой МБР «Сармат» сообщил президент России Владимир Путин в минувшем году.
Обновлено в 10:56
Здоровье

В Саратов приедет министр здравоохранения России Вероника Скворцова

Обновлено 20 марта в 01:41
Происшествия

Отправленный под домашний арест москвич пропил надетый на него браслет

Житель Зеленограда продал электронный браслет, который надели на него после избрания судом меры пресечения в виде домашнего ареста.
Обновлено в 10:09
Экономика

Чубайс заявил о выполненной миссии «Роснано»

С 2007 года корпорация выплатила в бюджет 132,4 млрд рублей, сказал Чубайс в эфире канала «Россия 24».
Обновлено в 11:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Рамиль Теймурович Шейдаев
Азербайджанский футболист
Азербайджанский и российский футболист, нападающий клуба «Крылья Советов» и сборной Азербайджана.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Андрей Крамарич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, нападающий немецкого клуба «Хоффенхайм» и сборной Хорватии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное