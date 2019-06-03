Футбол

«Барселона» представила новую форму. Шахматы пришли на смену полосамBobsoccer вчера в 14:42

Впервые в истории "Барселоны" комплект формы на сезон 2019/2020 представлен в виде изображения синих и гранатовых квадратов, расположенных в шахматном порядке.
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«Барселона» поменяла полоски на клетку в дизайне домашней формы

РБКвчера в 15:00

Сборная Хорватии оценила новую форму «Барселоны» в клеточку

Матч ТВвчера в 15:38

«Вы не перебьете красно-белые шашечки». Хорватский футбольный союз пошутил над формой «Барселоны»

Спорт-Экспрессвчера в 14:42

«Барселона» показала новую форму. Она реально в шашечку

Sport24.ruвчера в 16:15

Сборная Хорватии: Ракитичу наверняка понравится новая форма «Барселоны»

Чемпионатвчера в 15:15

«Барселона» будет играть в клетчатой форме

Советский спортвчера в 13:29

«Барселона» представила новую форму: она в шашечку и напоминает хорватскую. Фанаты недовольны

Sports.ruвчера в 16:54
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Происшествия

Задержаны двое подозреваемых в убийстве экс-спецназовца в драке

Обновлено в 04:52
Экономика

Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат

Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.
Обновлено в 01:56
Происшествия

Арестовали подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика полицейского

Украинский полицейский Ивана Приходько, который убил 5-летнего мальчика, выстрелив ему в голову, был арестован.
Обновлено в 04:30
Политика

Конституционный суд Украины рассматривает указ о роспуске Рады

Конституционный суд Украины начал слушание, на котором рассмотрит представление депутатов о конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и проведении внеочередных выборов.
Обновлено в 04:44
Политика

Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".
Обновлено в 03:23
Происшествия

Бывший замглавы столичного СК Никандров вышел из колонии

Обновлено в 03:36
Футбол

Стал известен характер травмы футболиста сборной России Газинского

Ранее сообщалось, что Газинский получил травму в контрольном матче Россия — «Чертаново».
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия

Суд вернул полиции протокол на Леонида Волкова за твит о Путине

Тверской суд Москвы вернул в полицию административный протокол, который составили на соратника Алексея Навального Леонида Волкова за твит о Владимире Путине.
Обновлено в 04:35
Политика

Медведев утвердил план по реализации «регуляторной гильотины»

Дмитрий Медведев утвердил план по реализации "регуляторной гильотины", сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Три автомобиля столкнулись в Гагаринском тоннеле в Москве

Во вторник утром в Гагаринском тоннеле произошло ДТП с участием трех автомобилей, в аварии никто не пострадал, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.
Обновлено в 04:43
Экономика

Владелец BitTorrent купил обед с Баффеттом за $4,57 млн

Победителем аукциона на еВау за право пообедать с инвестором Уорреном Баффеттом оказался владелец торрент-трекера BitTorrent и основатель криптовалюты TRON Джастин Сан, о чем последний сообщил в Twitter.
Обновлено вчера в 22:55
Общество

Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено вчера в 00:48
Общество

Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках

В ходе проверки листовых и пакетированных сортов черного чая "Роскачество" обнаружило кишечную палочку, говорится в сообщении ТАСС.
Обновлено в 02:19
Шоу-бизнес

Вышедшая замуж за короля Малайзии «Мисс Москва» родила сына

Супруга бывшего короля Малайзии и обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина родила мальчика.
Обновлено вчера в 14:39
Авто

«АвтоВАЗ» объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross

LADA Granta Cross в комплектации Comfort стоит от 577,8 тысяч рублей, а покупателю предлагается выбрать из трех вариантов компоновки двигателя и коробки передач.
Обновлено вчера в 09:10
Авто

FAW раскрыл комплектации нового Besturn Х40 для России

Пока компания FAW раскрыла только комплектации нового компактного городского кроссовера FAW Besturn X4: Сomfort и Luxury.
Обновлено вчера в 10:50
Авто

Volvo запустила сервис подписки на автомобили в России

Компания Volvo представила первый в России сервис «подписки на автомобиль» Volvo Car Drive.
Обновлено вчера в 06:59
Кино

Сергей Лукьяненко опубликовал первую главу новой книги «Вечный дозор»

Обновлено в 00:55
Экономика

Строительство самой дорогой дороги России решили отложить

Обновлено в 04:27
Происшествия

Смертельное ДТП с микроавтобусом произошло под Пензой

Авария случилась в 09:10 (мск) на 753-м километре трассы М-5 «Урал». В микроавтобусе находились мигранты из Узбекистана.
Обновлено в 04:16
Политика

Зеленский назначил пресс-секретаря

Обновлено вчера в 06:46
Авто

Kia назовет новый кроссовер Seltos

Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.
Обновлено в 04:05
Общество

В Японии вывели новый сорт вишни с самыми крупными в мире плодами

Японские селекционеры вывели новый сорт вишни с самыми крупными плодами в мире, достигающими в диаметре около 3 сантиметров, передает телеканал NHK.
Обновлено в 03:31
Гаджеты

Apple перестала обновлять устаревшие версии iPhone

Новая операционная система iOS 13, которая выйдет осенью 2019 года, будет доступна для моделей начиная от SE и 6s и iPad (от Air 2 и Mini 4). Смартфоны 5s и более старые устройства перестанут получать обновления.
Обновлено в 04:13
Общество

ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»

Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.
Обновлено в 00:00
Футбол

Экс-игрок «Шахтера»: «С 2014 года никто из команды ни разу не был в Донецке»

Обновлено в 04:17
Происшествия

Украинские военные обстреляли мечеть в Донецке в Ураза-байрам

Четыре минометных снаряда попали в купол мечети имени Ахатя Брагина в Донецке во время празднования Ураза-байрама, всех верующих эвакуировали до окончания молитвы.
Обновлено в 04:17
Происшествия

На месте Ашинской катастрофы пройдёт траурный митинг

Обновлено вчера в 03:36
Экономика

РБК узнал суть миллиардных исков к Михаилу Абызову

Как пишет РБК, который ознакомился с исковыми требованиями, когда долги Группы Е4 стали превышать активы, ответчики начали создавать видимость финансовой состоятельности, чтобы привлечь новые кредитные средства.
Обновлено в 02:35
Происшествия

В Красноярске потушили крупный пожар на складе ГСМ

В Красноярске потушили пожар, который начался на складе с горюче-смазочными материалами.
Обновлено в 00:48
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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