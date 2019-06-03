Футбол
«Барселона» представила новую форму. Шахматы пришли на смену полосамBobsoccer вчера в 14:42
Впервые в истории "Барселоны" комплект формы на сезон 2019/2020 представлен в виде изображения синих и гранатовых квадратов, расположенных в шахматном порядке.
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«Вы не перебьете красно-белые шашечки». Хорватский футбольный союз пошутил над формой «Барселоны»
Спорт-Экспрессвчера в 14:42
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