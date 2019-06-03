Футбол
Сборная Хорватии оценила новую форму «Барселоны» в клеточкуМатч ТВ вчера в 15:38
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«Вы не перебьете красно-белые шашечки». Хорватский футбольный союз пошутил над формой «Барселоны»
Спорт-Экспрессвчера в 14:42
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Религия
Мусульмане отмечают Ураза-байрам
Обновлено в 02:44
Экономика
ЦБ введет паспорта финансовых продуктов
В письме ЦБ указывает, что в паспорт финансового продукта могут входить данные о поставщике услуги, информация о необходимости наличия у клиента статуса квалифицированного инвестора, общие требования к получателю, максимальный размер потерь, которые может понести клиент, а также порядок и размер платежей, возможность получить компенсацию и др.
Обновлено вчера в 17:09
Экономика
РБК узнал суть миллиардных исков к Михаилу Абызову
Как пишет РБК, который ознакомился с исковыми требованиями, когда долги Группы Е4 стали превышать активы, ответчики начали создавать видимость финансовой состоятельности, чтобы привлечь новые кредитные средства.
Обновлено в 02:35
Общество
ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»
Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.
Обновлено в 00:00
Футбол
«Зенит» входит в двадцатку лучших команд рейтинга УЕФА
Отмечу, что клубный рейтинг УЕФА рассчитывается на основе выступлений клубов в еврокубках за последние пять сезонов.
Обновлено в 02:35
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новой противоракеты ВКС России
Телеканал «Звезда» опубликовал видео испытательного пуска новой российской ракеты системы противоракетной обороны.
Обновлено в 02:25
Происшествия
В Киеве у здания МВД начались протесты из-за убитого полицией мальчика
В Киеве у здания Министерства внутренних дел проходит протестная акция после предполагаемого убийства пьяными полицейскими пятилетнего мальчика.
Обновлено вчера в 16:59
Происшествия
Бойца спецназа ГРУ убили в подмосковном Путилково
Обновлено вчера в 06:20
Экономика
Повышение НДС не отразилось на бюджете
Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.
Обновлено вчера в 02:45
Футбол
Instagram заблокировал аккаунт девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ
Во время игры "Ливерпуля" с "Тоттенхэмом" на поле выбежала американская актриса в купальнике Страница модели и актрисы из США Кинси Волански в Instagram заблокирована, доступ к аккаунту девушки, выбежавшей на поле во время финала Лиги чемпионов, закрыла администрация социальной сети, сообщает РИА Новости.
Обновлено 02 июня в 21:19
Армия и оружие
В ДНР показали видео уничтожения грузовика ВСУ противотанковой ракетой
Бойцы Донецкой народной республики уничтожили грузовик ВСУ противотанковой управляемой ракетой.
Обновлено вчера в 08:16
Авто
Объявлены цены на кроссовер Citroen C5 Aircross
Компания Citroen огласила стоимость флагманского кроссовера Citroen C5 Aircross, который станет доступен в РФ в 3 комплектациях: Live, Feel и Shine.
Обновлено в 03:09
Единоборства
Джошуа был отправлен в нокдаун спарринг-партнером перед боем с Руисом
Бывший чемпион мира по боксу британец Энтони Джошуа был отправлен в нокдаун во время подготовки к бою с мексиканцем Энди Руисом.
Обновлено в 03:13
Политика
Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".
Обновлено в 03:23
Авто
Kia назвала новый кроссовер в честь сына Геркулеса
Маркетологи опирались на древнегреческую мифологию: Кельт (Celtos), сын Геркулеса, отличался твёрдым и характером и был очень смелым.
Обновлено в 00:41
Политика
Лавров: Запад не сможет заставить Россию отказаться от Дня Победы
Печально, что и в России есть те, кто подхватил мифы, распространяемые желающими похоронить эту память, и кто считает, что пришло время отказаться от торжественного празднования Дня Победы, - обратил внимание Лавров.
Обновлено в 02:20
Шоу-бизнес
Брэдли Купер и Ирина Шейк пытаются сохранить семью ради дочери
Возможно, именно поэтому супруги, находящиеся практически на грани разрыва из-за возможных измен Купера с певицей Леди Гагой, всеми силами пытаются хоть как-то сохранить семью, пусть даже через «не хочу».
Обновлено в 02:26
Футбол
Промес верит, что еще вернется в «Спартак»
Полузащитник "Севильи" Квинси Промес убежден, что в будущем сможет вернуться в "Спартак". Об этом 27-летний голландец написал в Инстаграме.
Обновлено в 03:10
Шоу-бизнес
Алсу сравнила критикующих ее россиян с гиенами
Певица Алсу, которая возобновила активность в социальных сетях, в резкой форме раскритиковала россиян, которые подвергли ее травле.
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия
На месте Ашинской катастрофы пройдёт траурный митинг
Обновлено вчера в 03:36
Политика
Трамп не узнал своего прошлогоднего подарка Елизавете II
Президент США Дональд Трамп оказался в неловкой ситуации во время своего визита в Великобританию.
Обновлено в 00:36
Гаджеты
В России стартуют продажи фотоаппаратов «Зенит М»
Продажи новой модели легендарных советских фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении под названием «Зенит М» стартуют в России во вторник, 4 июня.
Обновлено вчера в 23:17
Экономика
Росстат назвал отрасли экономики с самым резким ростом зарплат
В 2018 году 18,3% россиян почувствовали снижение зарплат, свидетельствуют данные исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Обновлено в 02:33
Происшествия
В Южно-Сахалинске завели дело после нападения на сотрудника мэрии
Городской следственный отдел СУ СК РФ по Сахалинской области возбудил уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Холмска, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено вчера в 21:32
Кино
Пользователи Сети нашли киноляп в сериале «Чернобыль»
Обновлено вчера в 12:34
Теннис
Хачанов обыграл дель Потро на «Ролан Гаррос»
Обновлено вчера в 16:09
Происшествия
В Екатеринбурге на участника протестов в сквере завели уголовное дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Станислава Мельниченко, которого ранее оштрафовали за участие в несанкционированной акции в сквере у драмтеатра в Екатеринбурге.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Пытавшийся потушить пожар на балконе подросток едва не сгорел
В квартире дома 11/2 по проспекту Косыгина едва не погиб в пожаре 16-летний юноша, сообщает АН «Оперативное прикрытие».
Обновлено в 03:22
Экономика
Новую скоростную дорогу Джубга – Сочи не построят к 2024 году
Как напоминает РИА Новости, нынешняя дорога от Джубги до Сочи серьёзно перегружена, пробки растягиваются на километры.
Обновлено в 03:19