Футбол

Сборная Хорватии оценила новую форму «Барселоны» в клеточкуМатч ТВ вчера в 15:38

Сборная Хорватии оценила новую форму «Барселоны» на сезон-2019/20.
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«Барселона» поменяла полоски на клетку в дизайне домашней формы

РБКвчера в 15:00

«Барселона» показала новую форму. Она реально в шашечку

Sport24.ruвчера в 16:15

Сборная Хорватии: Ракитичу наверняка понравится новая форма «Барселоны»

Чемпионатвчера в 15:15

Сборная Хорватии оценила новую форму «Барселоны» в клеточку

Матч ТВвчера в 15:38

«Вы не перебьете красно-белые шашечки». Хорватский футбольный союз пошутил над формой «Барселоны»

Спорт-Экспрессвчера в 14:42

«Барселона» будет играть в клетчатой форме

Советский спортвчера в 13:29

«Барселона» представила новую форму: она в шашечку и напоминает хорватскую. Фанаты недовольны

Sports.ruвчера в 16:54
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Религия

Мусульмане отмечают Ураза-байрам

Обновлено в 02:44
Экономика

ЦБ введет паспорта финансовых продуктов

В письме ЦБ указывает, что в паспорт финансового продукта могут входить данные о поставщике услуги, информация о необходимости наличия у клиента статуса квалифицированного инвестора, общие требования к получателю, максимальный размер потерь, которые может понести клиент, а также порядок и размер платежей, возможность получить компенсацию и др.
Обновлено вчера в 17:09
Экономика

РБК узнал суть миллиардных исков к Михаилу Абызову

Как пишет РБК, который ознакомился с исковыми требованиями, когда долги Группы Е4 стали превышать активы, ответчики начали создавать видимость финансовой состоятельности, чтобы привлечь новые кредитные средства.
Обновлено в 02:35
Общество

ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»

Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.
Обновлено в 00:00
Футбол

«Зенит» входит в двадцатку лучших команд рейтинга УЕФА

Отмечу, что клубный рейтинг УЕФА рассчитывается на основе выступлений клубов в еврокубках за последние пять сезонов.
Обновлено в 02:35
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний новой противоракеты ВКС России

Телеканал «Звезда» опубликовал видео испытательного пуска новой российской ракеты системы противоракетной обороны.
Обновлено в 02:25
Происшествия

В Киеве у здания МВД начались протесты из-за убитого полицией мальчика

В Киеве у здания Министерства внутренних дел проходит протестная акция после предполагаемого убийства пьяными полицейскими пятилетнего мальчика.
Обновлено вчера в 16:59
Происшествия

Бойца спецназа ГРУ убили в подмосковном Путилково

Обновлено вчера в 06:20
Экономика

Повышение НДС не отразилось на бюджете

Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.
Обновлено вчера в 02:45
Футбол

Instagram заблокировал аккаунт девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ

Во время игры "Ливерпуля" с "Тоттенхэмом" на поле выбежала американская актриса в купальнике Страница модели и актрисы из США Кинси Волански в Instagram заблокирована, доступ к аккаунту девушки, выбежавшей на поле во время финала Лиги чемпионов, закрыла администрация социальной сети, сообщает РИА Новости.
Обновлено 02 июня в 21:19
Армия и оружие

В ДНР показали видео уничтожения грузовика ВСУ противотанковой ракетой

Бойцы Донецкой народной республики уничтожили грузовик ВСУ противотанковой управляемой ракетой.
Обновлено вчера в 08:16
Авто

Объявлены цены на кроссовер Citroen C5 Aircross

Компания Citroen огласила стоимость флагманского кроссовера Citroen C5 Aircross, который станет доступен в РФ в 3 комплектациях: Live, Feel и Shine.
Обновлено в 03:09
Единоборства

Джошуа был отправлен в нокдаун спарринг-партнером перед боем с Руисом

Бывший чемпион мира по боксу британец Энтони Джошуа был отправлен в нокдаун во время подготовки к бою с мексиканцем Энди Руисом.
Обновлено в 03:13
Происшествия

Бывшего замглавы управления СК Никандрова освободили из колонии по УДО

Обновлено в 02:51
Политика

Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".
Обновлено в 03:23
Авто

Kia назвала новый кроссовер в честь сына Геркулеса

Маркетологи опирались на древнегреческую мифологию: Кельт (Celtos), сын Геркулеса, отличался твёрдым и характером и был очень смелым.
Обновлено в 00:41
Политика

Лавров: Запад не сможет заставить Россию отказаться от Дня Победы

Печально, что и в России есть те, кто подхватил мифы, распространяемые желающими похоронить эту память, и кто считает, что пришло время отказаться от торжественного празднования Дня Победы, - обратил внимание Лавров.
Обновлено в 02:20
Шоу-бизнес

Брэдли Купер и Ирина Шейк пытаются сохранить семью ради дочери

Возможно, именно поэтому супруги, находящиеся практически на грани разрыва из-за возможных измен Купера с певицей Леди Гагой, всеми силами пытаются хоть как-то сохранить семью, пусть даже через «не хочу».
Обновлено в 02:26
Футбол

Промес верит, что еще вернется в «Спартак»

Полузащитник "Севильи" Квинси Промес убежден, что в будущем сможет вернуться в "Спартак". Об этом 27-летний голландец написал в Инстаграме.
Обновлено в 03:10
Шоу-бизнес

Алсу сравнила критикующих ее россиян с гиенами

Певица Алсу, которая возобновила активность в социальных сетях, в резкой форме раскритиковала россиян, которые подвергли ее травле.
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия

На месте Ашинской катастрофы пройдёт траурный митинг

Обновлено вчера в 03:36
Политика

Трамп не узнал своего прошлогоднего подарка Елизавете II

Президент США Дональд Трамп оказался в неловкой ситуации во время своего визита в Великобританию.
Обновлено в 00:36
Гаджеты

В России стартуют продажи фотоаппаратов «Зенит М»

Продажи новой модели легендарных советских фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении под названием «Зенит М» стартуют в России во вторник, 4 июня.
Обновлено вчера в 23:17
Экономика

Росстат назвал отрасли экономики с самым резким ростом зарплат

В 2018 году 18,3% россиян почувствовали снижение зарплат, свидетельствуют данные исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Обновлено в 02:33
Происшествия

В Южно-Сахалинске завели дело после нападения на сотрудника мэрии

Городской следственный отдел СУ СК РФ по Сахалинской области возбудил уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Холмска, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено вчера в 21:32
Кино

Пользователи Сети нашли киноляп в сериале «Чернобыль»

Обновлено вчера в 12:34
Теннис

Хачанов обыграл дель Потро на «Ролан Гаррос»

Обновлено вчера в 16:09
Происшествия

В Екатеринбурге на участника протестов в сквере завели уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Станислава Мельниченко, которого ранее оштрафовали за участие в несанкционированной акции в сквере у драмтеатра в Екатеринбурге.
Обновлено в 03:30
Происшествия

Пытавшийся потушить пожар на балконе подросток едва не сгорел

В квартире дома 11/2 по проспекту Косыгина едва не погиб в пожаре 16-летний юноша, сообщает АН «Оперативное прикрытие».
Обновлено в 03:22
Экономика

Новую скоростную дорогу Джубга – Сочи не построят к 2024 году

Как напоминает РИА Новости, нынешняя дорога от Джубги до Сочи серьёзно перегружена, пробки растягиваются на километры.
Обновлено в 03:19
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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