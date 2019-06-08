Футбол
Сборная Хорватии обыграла команду Уэльса в матче отбора Евро-2020Советский спорт 11:42
Джеймс Александр Лоуренс
|17′
Йосип Брекало
|28′
Иван Перишич
|48′
|49′
Гарет Бэйл
Тин Едвай
|50′
Деян Ловрен
|54′
|65′
Мэттью Смит
Дэвид Брукс
|66′
Уилл Волкс
Итан Ампаду
Йосип Брекало
Марио Пашалич
|67′
Домагой Вида
|69′
Матео Ковачич
Милан Бадель
|76′
|77′
Дэвид Брукс
|80′
Дэниел Джеймс
Рэбби Матондо
Марцело Брозович
|90′+2′
Иван Перишич
Миле Шкорич
|90′+3′
Хорватия
Расстановка 4‑5‑1
1
Ливакович
16
Едвай
6
Ловрен
21
Вида
3
Баришич
15
Пашалич
10
Модрич
19
Бадель
11
Брозович
13
Шкорич
9
Крамарич
1
Хеннеси
14
Робертс
5
Мифем
15
Лоуренс
4
Дэвис
10
Уилсон
7
Аллен
18
Ампаду
16
Брукс
17
Матондо
11
Бэйл
Уэльс
Расстановка 4‑5‑1
Добавим, что в параллельном матче в группе Н сборная Исландии взяла верх над Албанией. Игра прошла на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике и завершилась со счетом 1:0.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 14:15, Ашберн
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после родов
Обновлено в 10:43
Наука
Ученые узнали, почему организм перестает бороться со старением
Обновлено в 08:04
Футбол
Сборная России одержала самую крупную победу в своей истории
Сборная России по футболу одержала самую крупную победу в своей истории, обыграв национальную команду Сан-Марино со счётом 9:0.
Обновлено в 13:55
Спорт
Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время ее турне в Японии
Российская фигуристка Евгения Медведева неожиданно столкнулась с агрессией во время гастролей в Японии, где она выступает в составе шоу Fantasy on Ice.
Обновлено в 11:42
Здоровье
Врачи назвали главные ошибки, приводящие к ожирению
Главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России, член-корреспондент РАН Оксана Драпкина рассказала, какие пищевые привычки чаще всего провоцируют ожирение.
Обновлено в 12:22
Происшествия
В Москве задержали корреспондента «Медузы»
Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.
Обновлено вчера в 04:46
Наука
Броня из пены защитит военную технику от пуль
Американские учёные продемонстрировали броню из особого материала, которая эффективно защищает от обычных и бронебойных пуль крупного калибра.
Обновлено 06 июня в 11:16
Политика
Парламент Молдавии утвердил правительство во главе с Майей Санду
Парламент Молдавии в субботу, 8 июня, утвердил состав правительства во главе с лидером правой оппозиции Майей Санду.
Обновлено в 12:39
Наука
Медики назвали простой способ понизить артериальное давление
Врачи назвали самый простой способ понизить артериальное давление.
Обновлено в 06:37
Происшествия
В Петербурге ребенок оказался запертым в квартире с мертвым отцом
Страшное происшествие произошло на улице Ленинской. Ребенок оказался запертым в квартире с мертвым отцом и сам не смог открыть дверь.
Обновлено вчера в 16:45
Кино
Прототип героя «Чернобыля» оценил достоверность сериала
Прототип одного из героев сериала «Чернобыль» генерал-майор Николай Тараканов, который командовал воинскими подразделениями на месте катастрофы в течение трех месяцев, оценил достоверность сериала о катастрофе на Чернобыльской АЭС, которая произошло 26 апреля 1986 года.
Обновлено вчера в 20:28
Происшествия
Два автобуса столкнулись на Шри-Ланке
Обновлено в 11:55
Политика
Украинский суд арестовал пять «Русланов» российской авиакомпании
Подольский районный суд по ходатайству Главного управления Нацполиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".
Обновлено вчера в 10:12
Общество
Спасатели предупредили о жаре и грозах в Ленобласти
Спасатели предупреждают, что в такую жару и с учетом ливней риск попасть в опасную ситуацию повышается.
Обновлено в 13:49
Происшествия
Врачи не обнаружили серьезных травм у Голунова
Как сообщало ИА REGNUM, корреспондент «Медузы» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, был задержан в Москве 6 июня.
Обновлено в 13:32
Здоровье
Врач назвала самые уязвимые в жару группы людей
В первую очередь от жары страдают дети, особенно маленькие. Ко второй категории относятся пожилые и маломобильные люди.
Обновлено в 09:15
Транспорт
Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
Почти 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
Обновлено 05 июня в 14:43
Общество
День рождения Елизаветы II отметят в Лондоне традиционным парадом
Традиционный военный парад по случаю 93-летия королевы Великобритании Елизаветы II состоится в субботу на Парадном плацу Королевской конной гвардии в Лондоне.
Обновлено вчера в 22:48
Футбол
Дзюба вступился за выбежавшего на поле болельщика
Нападающий и капитан сборной России по футболу Артём Дзюба вступился за болельщика, выбежавшего на поле во время матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Обновлено в 13:29
Происшествия
Журналиста Голунова доставили в суд
Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, доставлен в Никулинский суд Москвы для решения вопроса об избрании меры пресечения.
Обновлено в 13:00
Авто
Появились свежие данные о модернизированной Lada Largus FL
В августе 2015 года появилась первая информация о том, что «АвтоВАЗ» строит планы по обновлению Lada Largus.
Обновлено в 03:45
Армия и оружие
Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля
Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что в 06:35 мск в Восточно-Китайском море крейсер Chancellorsville внезапно пересёк курс кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено вчера в 11:55
Происшествия
СК подтвердил задержание депутата заксобрания Красноярского края
СК подтвердил задержание депутата законодательного собрания Красноярского края, подозреваемого в мошенничестве на четыре миллиона рублей, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Суд дал адвокатам Голунова на ознакомление с делом 15 минут
Судья Никулинского суда города Москвы предоставил юристам задержанного корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на ознакомление с материалами дела 15 минут.
Обновлено в 12:58
Здоровье
Онищенко оценил шансы семьи Алибасова на успех в суде
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко оценил шансы семьи Бари Алибасова на успех в суде против производителя средства для прочистки труб.
Обновлено в 10:27
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено 06 июня в 16:20
Армия и оружие
Удар российской авиации по боевикам в Сирии сняли на видео
Ранее, 7 июня, сообщалось, что российским военнослужащим пришлось отступить с военной базы в Таль-Сальбе на севере провинции Хама после того, как боевики группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») нанесли по их позициям несколько артиллерийских ударов.
Обновлено в 09:31