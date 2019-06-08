Футбол

Сборная Хорватии обыграла команду Уэльса в матче отбора Евро-2020Советский спорт 11:42

Хорватия — Уэльс
2 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Gradski Vrt
Джеймс Александр Лоуренс
17′
Йосип Брекало
28′
Иван Перишич
48′
49′
Гарет Бэйл
Тин Едвай
50′
Деян Ловрен
54′
65′
Мэттью Смит
Дэвид Брукс
66′
Уилл Волкс
Итан Ампаду
Йосип Брекало
Марио Пашалич
67′
Домагой Вида
69′
Матео Ковачич
Милан Бадель
76′
77′
Дэвид Брукс
80′
Дэниел Джеймс
Рэбби Матондо
Марцело Брозович
90′+2′
Иван Перишич
Миле Шкорич
90′+3′
Добавим, что в параллельном матче в группе Н сборная Исландии взяла верх над Албанией. Игра прошла на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике и завершилась со счетом 1:0.
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Сборная Хорватии обыграла команду Уэльса в матче отбора Евро-2020

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