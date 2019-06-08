Футбол
Сборная Хорватии обыграла команду Уэльса в матче отбора Евро-2020Советский спорт 11:42
Добавим, что в параллельном матче в группе Н сборная Исландии взяла верх над Албанией. Игра прошла на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике и завершилась со счетом 1:0.
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