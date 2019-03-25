Футбол
Сборная Италии выиграла с разницей в 6 мячей впервые за 57 летSport24.ru вчера в 19:08
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Эннио Тардини»
Стефано Сенси
|17′
Марко Верратти
|32′
Фабио Куальярелла
|35′
|35′
Николас Хаслер
|45′+2′
Даниэль Кауфманн
Фабио Куальярелла
|45′+3′
|46′
Арон Зеле
Андреас Малин
Жоржиньо
Николо Дзаньоло
|57′
|68′
Симон Кюне
Ливио Майер
Биоти Мойсе Кин
|70′
Фабио Куальярелла
Леонардо Паволетти
|72′
Леонардо Паволетти
|76′
Леонардо Бонуччи
Армандо Иццо
|79′
|82′
Деннис Саланович
Мартин Бюхель
Армандо Иццо
|90′+2′
Италия
Расстановка 4‑3‑3
1
Сиригу
5
Манчини
2
Иццо
13
Романьоли
7
Спинаццола
15
Сенси
23
Дзаньоло
6
Верратти
16
Политано
9
Паволетти
14
Мойсе Кин
1
Бюхель
20
Вольфингер
4
Кауфманн
5
Хофер
3
Гёппель
6
Малин
23
Польверино
10
Визер
14
Майер
18
Хаслер
13
Бюхель
Лихтенштейн
Расстановка 4‑4‑2
Италия одержала победу с разницей в 6 мячей впервые с 1962 года. Тогда в квалификации к чемпионату Европы итальянцы с аналогичным счетом (6:0) разгромили национальную команду Турции. Также стоит отметить, что «Скуадра Адзурра» забила 6 голов в одном матче впервые за 26 лет.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Италия разгромила Лихтенштейн в квалификации Евро-2020, у Квальяреллы дубль
Советский спортвчера в 17:42
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 05:34, Ашберн
Политика
Генпрокурор США вскоре обнародует новые детали доклада Мюллера
Министр юстиции, генпрокурор США Уильям Барр намерен обнародовать новые детали расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в выборы президента США в течение нескольких недель, сообщает Reuters со ссылкой на представителя министерства юстиции.
Обновлено вчера в 17:09
Происшествия
Команда Малахова отчиталась об открытиях на перевале Дятлова
Телеведущий Андрей Малахов вместе с журналистами и специалистами повторил маршрут туристической группы Игоря Дятлова, все участники которой погибли при невыясненных обстоятельствах в горах на Северном Урале в феврале 1959 года.
Обновлено в 01:15
Политика
AFP: Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанам
Сирия запросила провести заседание Совета безопасности ООН, посвященное Голанским высотам, передает AFP со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Обновлено вчера в 20:24
Шоу-бизнес
Британский таблоид высмеял Волочкову за неумелый фотошоп
Анастасия Волочкова попала в британский антирейтинг некудышных фотошоперов, из-за отредактированного снимка, где линия горизонта превратилась из прямой в волнистую.
Обновлено в 02:55
Политика
Умер «Мастер Йода» Пентагона Энди Маршалл
Бывший руководитель организации в составе Пентагона, которого в Пекине, предположительно, называли Мастером Йода министерства обороны, Энди Маршалл скончался в возрасте 97 лет, сообщает издание Defense News со ссылкой на конгрессмена.
Обновлено в 02:36
Политика
Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве
Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.
Обновлено в 05:06
Происшествия
В Новороссийске хирурги спасли женщину с разрезанным бензопилой лицом
Челюстно-лицевые хирурги работали более трех часов, чтобы спасти женщину от паралича лицевого нерва после того, как цепь, отлетевшая от бензопилы, травмировала ее лицо.
Обновлено в 04:00
Политика
«Вертолеты России» создадут в Китае 4 сервисных центра
Обновлено в 04:11
Армия и оружие
Индия успешно сбила спутник на околоземной орбите
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что произведенная в стране ракета успешно сбила спутник на околоземной орбите, сообщает телеканал NDTV.
Обновлено в 03:43
Шоу-бизнес
Вера Брежнева мечтает о третьем ребенке
Вера Брежнева является дважды мамой.
Обновлено вчера в 06:17
Хоккей
Все клубы КХЛ выступят в следующем сезоне
Все 25 клубов Континентальной хоккейной лиги выступят и следующем сезоне. Ни один из участников лиги не потерял прописки.
Обновлено в 04:29
Авто
Козак подтвердил отказ компании Ford от выпуска легковушек в России
Вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил, что компания Ford отказалась от импорта и выпуска легковых автомобилей в России и приняла решение остаться только в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV).
Обновлено в 02:39
Шоу-бизнес
Первый муж Началовой ответил на обвинения в ее смерти
Обновлено в 03:55
Хоккей
«Авангард» остался в Восточной конференции КХЛ
"Авангард" в следующем сезоне КХЛ продолжит играть в Восточной конференции лиги.
Обновлено в 04:34
Финансы
Ипотеке в России предрекли удорожание
По мнению аналитиков, объем выдачи ипотеки в стране по итогам года снизится на 10-15 процентов, до 2,5-2,6 триллиона рублей.
Обновлено в 04:23
Политика
«Евровидение-2019» оказалось под угрозой
Проведение музыкального конкурса «Евровидение-2019» в Тель-Авиве оказалось под угрозой на фоне обострения конфликта между Израилем и Палестиной.
Обновлено в 04:48
Происшествия
Абызов заявил, что при задержании к нему не применяли силу
Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов утверждает, что при задержании правоохранители общались с ним корректно и силу не применяли.
Обновлено в 04:41
Политика
Совфед одобрил закон об ужесточении наказания для лидеров ОПГ
Совет Федерации одобрил президентский закон, ужесточающий уголовную ответственность для криминальных авторитетов и организаторов преступных сообществ.
Обновлено в 03:10
Теннис
Баутиста-Агут обыграл Джоковича в Майами
Серб Новак Джокович потерпел поражение от испанца Роберто Баутиста-Агута в четвертом круге турнира в Майами.
Обновлено вчера в 21:21
Футбол
«Зенит»: «Клуб сделал все необходимое для допуска врачей к Кокорину»
В петербургском «Зените» сообщили, что провели все необходимые формальные процедуры, чтобы футболиста команды Александра Кокорина, находящегося в СИЗО, обследовали врачи.
Обновлено вчера в 16:08
Армия и оружие
СМИ опубликовали фото с места гибели российских военных в Сирии
«Новая газета» опубликовала фотографии автомобиля «УАЗ», в котором, по ее данным, ехали российские военные, убитые в Сирии в феврале.
Обновлено вчера в 17:29
Общество
Жительницам сел могут продлить рабочий день
Жительницам сельской местности могут продлить рабочую неделю на четыре часа, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 02:50
Политика
В России в 2018 году предотвратили 20 терактов
"В 2018 году благодаря упреждающим действиям правоохранительных органов и силовых структур на стадии подготовки предотвращено 36 преступлений террористической направленности, в том числе 20 террористических актов", - сообщил он.
Обновлено в 04:39
Музыка
Недопущенная Украиной на «Евровидение» певица Maruv приехала в Россию
Обновлено вчера в 18:55
Технологии
Electronic Arts закрывает офис в России и увольняет 350 сотрудников
Параллельно с закрытием офиса EA в России аналогичное сокращение пройдет и в Японии.
Обновлено в 02:31
Финансы
Минфин пока не готов к выпуску евробондов в юанях
Минфин РФ с китайскими коллегами работает над созданием платформы для выпуска евробондов РФ, номинированных в юанях.
Обновлено в 04:25
Общество
Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»
Обновлено вчера в 17:00
Хоккей
«Анахайм» одержал победу над «Ванкувером» в матче НХЛ
«Анахайм Дакс» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:4.
Обновлено в 01:37