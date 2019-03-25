Футбол

Сборная Италии выиграла с разницей в 6 мячей впервые за 57 летSport24.ru вчера в 19:08

Италия — Лихтенштейн
6 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Эннио Тардини»
Стефано Сенси
17′
Марко Верратти
32′
Фабио Куальярелла
35′
35′
Николас Хаслер
45′+2′
Даниэль Кауфманн
Фабио Куальярелла
45′+3′
46′
Арон Зеле
Андреас Малин
Жоржиньо
Николо Дзаньоло
57′
68′
Симон Кюне
Ливио Майер
Биоти Мойсе Кин
70′
Фабио Куальярелла
Леонардо Паволетти
72′
Леонардо Паволетти
76′
Леонардо Бонуччи
Армандо Иццо
79′
82′
Деннис Саланович
Мартин Бюхель
Армандо Иццо
90′+2′
Италия одержала победу с разницей в 6 мячей впервые с 1962 года. Тогда в квалификации к чемпионату Европы итальянцы с аналогичным счетом (6:0) разгромили национальную команду Турции. Также стоит отметить, что «Скуадра Адзурра» забила 6 голов в одном матче впервые за 26 лет.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Италия — Лихтенштейн — 6:0. Видеообзор матча отбора Евро-2020

Sport24.ru02:36

Италия – Лихтенштейн: будут ли итальянцы стремиться к разгрому?

Все про Спорт ру25 марта в 07:58

Сборная Италии впервые с 1962 года выиграла с разницей в 6 мячей

Sports.ru01:25

Сборная Италии разгромила Лихтенштейн в отборе на Евро-2020

Газета.Ruвчера в 18:01

Италия разгромила Лихтенштейн в квалификации Евро-2020, у Квальяреллы дубль

Советский спортвчера в 17:42

Дубль Квальяреллы с пенальти помог сборной Италии разгромить Лихтенштейн

Чемпионатвчера в 17:38

Победа Италии над Лихтенштейном стала крупнейшей с 1962 года

Матч ТВ02:27
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 05:34, Ашберн
Политика

Генпрокурор США вскоре обнародует новые детали доклада Мюллера

Министр юстиции, генпрокурор США Уильям Барр намерен обнародовать новые детали расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в выборы президента США в течение нескольких недель, сообщает Reuters со ссылкой на представителя министерства юстиции.
Обновлено вчера в 17:09
Происшествия

Команда Малахова отчиталась об открытиях на перевале Дятлова

Телеведущий Андрей Малахов вместе с журналистами и специалистами повторил маршрут туристической группы Игоря Дятлова, все участники которой погибли при невыясненных обстоятельствах в горах на Северном Урале в феврале 1959 года.
Обновлено в 01:15
Политика

AFP: Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанам

Сирия запросила провести заседание Совета безопасности ООН, посвященное Голанским высотам, передает AFP со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Обновлено вчера в 20:24
Шоу-бизнес

Британский таблоид высмеял Волочкову за неумелый фотошоп

Анастасия Волочкова попала в британский антирейтинг некудышных фотошоперов, из-за отредактированного снимка, где линия горизонта превратилась из прямой в волнистую.
Обновлено в 02:55
Политика

Умер «Мастер Йода» Пентагона Энди Маршалл

Бывший руководитель организации в составе Пентагона, которого в Пекине, предположительно, называли Мастером Йода министерства обороны, Энди Маршалл скончался в возрасте 97 лет, сообщает издание Defense News со ссылкой на конгрессмена.
Обновлено в 02:36
Политика

Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве

Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.
Обновлено в 05:06
Происшествия

В Новороссийске хирурги спасли женщину с разрезанным бензопилой лицом

Челюстно-лицевые хирурги работали более трех часов, чтобы спасти женщину от паралича лицевого нерва после того, как цепь, отлетевшая от бензопилы, травмировала ее лицо.
Обновлено в 04:00
Политика

«Вертолеты России» создадут в Китае 4 сервисных центра

Обновлено в 04:11
Армия и оружие

Индия успешно сбила спутник на околоземной орбите

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что произведенная в стране ракета успешно сбила спутник на околоземной орбите, сообщает телеканал NDTV.
Обновлено в 03:43
Шоу-бизнес

Вера Брежнева мечтает о третьем ребенке

Вера Брежнева является дважды мамой.
Обновлено вчера в 06:17
Хоккей

Все клубы КХЛ выступят в следующем сезоне

Все 25 клубов Континентальной хоккейной лиги выступят и следующем сезоне. Ни один из участников лиги не потерял прописки.
Обновлено в 04:29
Авто

Козак подтвердил отказ компании Ford от выпуска легковушек в России

Вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил, что компания Ford отказалась от импорта и выпуска легковых автомобилей в России и приняла решение остаться только в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV).
Обновлено в 02:39
Шоу-бизнес

Первый муж Началовой ответил на обвинения в ее смерти

Обновлено в 03:55
Хоккей

«Авангард» остался в Восточной конференции КХЛ

"Авангард" в следующем сезоне КХЛ продолжит играть в Восточной конференции лиги.
Обновлено в 04:34
Финансы

Ипотеке в России предрекли удорожание

По мнению аналитиков, объем выдачи ипотеки в стране по итогам года снизится на 10-15 процентов, до 2,5-2,6 триллиона рублей.
Обновлено в 04:23
Политика

«Евровидение-2019» оказалось под угрозой

Проведение музыкального конкурса «Евровидение-2019» в Тель-Авиве оказалось под угрозой на фоне обострения конфликта между Израилем и Палестиной.
Обновлено в 04:48
Происшествия

Абызов заявил, что при задержании к нему не применяли силу

Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов утверждает, что при задержании правоохранители общались с ним корректно и силу не применяли.
Обновлено в 04:41
Политика

Совфед одобрил закон об ужесточении наказания для лидеров ОПГ

Совет Федерации одобрил президентский закон, ужесточающий уголовную ответственность для криминальных авторитетов и организаторов преступных сообществ.
Обновлено в 03:10
Теннис

Баутиста-Агут обыграл Джоковича в Майами

Серб Новак Джокович потерпел поражение от испанца Роберто Баутиста-Агута в четвертом круге турнира в Майами.
Обновлено вчера в 21:21
Футбол

«Зенит»: «Клуб сделал все необходимое для допуска врачей к Кокорину»

В петербургском «Зените» сообщили, что провели все необходимые формальные процедуры, чтобы футболиста команды Александра Кокорина, находящегося в СИЗО, обследовали врачи.
Обновлено вчера в 16:08
Происшествия

В Оренбуржье при пожаре в частном доме погибли четыре человека

Обновлено в 01:17
Армия и оружие

СМИ опубликовали фото с места гибели российских военных в Сирии

«Новая газета» опубликовала фотографии автомобиля «УАЗ», в котором, по ее данным, ехали российские военные, убитые в Сирии в феврале.
Обновлено вчера в 17:29
Общество

Жительницам сел могут продлить рабочий день

Жительницам сельской местности могут продлить рабочую неделю на четыре часа, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 02:50
Политика

В России в 2018 году предотвратили 20 терактов

"В 2018 году благодаря упреждающим действиям правоохранительных органов и силовых структур на стадии подготовки предотвращено 36 преступлений террористической направленности, в том числе 20 террористических актов", - сообщил он.
Обновлено в 04:39
Футбол

«Уфа» объявила о расторжении контракта с главным тренером Кириченко

Обновлено в 03:42
Музыка

Недопущенная Украиной на «Евровидение» певица Maruv приехала в Россию

Обновлено вчера в 18:55
Технологии

Electronic Arts закрывает офис в России и увольняет 350 сотрудников

Параллельно с закрытием офиса EA в России аналогичное сокращение пройдет и в Японии.
Обновлено в 02:31
Финансы

Минфин пока не готов к выпуску евробондов в юанях

Минфин РФ с китайскими коллегами работает над созданием платформы для выпуска евробондов РФ, номинированных в юанях.
Обновлено в 04:25
Общество

Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»

Обновлено вчера в 17:00
Хоккей

«Анахайм» одержал победу над «Ванкувером» в матче НХЛ

«Анахайм Дакс» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:4.
Обновлено в 01:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лихтенштейн
Государство
Карликовое государство в Западной Европе, ассоциированное со Швейцарией. Название страны происходит от правящей династии Лихтенштейнов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное