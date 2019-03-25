Сборная Италии выиграла с разницей в 6 мячей впервые за 57 летSport24.ru вчера в 19:08

Италия одержала победу с разницей в 6 мячей впервые с 1962 года. Тогда в квалификации к чемпионату Европы итальянцы с аналогичным счетом (6:0) разгромили национальную команду Турции. Также стоит отметить, что «Скуадра Адзурра» забила 6 голов в одном матче впервые за 26 лет.

Сборная Италии выиграла с разницей в 6 мячей впервые за 57 лет

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