Футбол
Сборная Италии выиграла с разницей в 6 мячей впервые за 57 летSport24.ru вчера в 19:08
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Эннио Тардини»
Стефано Сенси
|17′
Марко Верратти
|32′
Фабио Куальярелла
|35′
|35′
Николас Хаслер
|45′+2′
Даниэль Кауфманн
Фабио Куальярелла
|45′+3′
|46′
Арон Зеле
Андреас Малин
Жоржиньо
Николо Дзаньоло
|57′
|68′
Симон Кюне
Ливио Майер
Биоти Мойсе Кин
|70′
Фабио Куальярелла
Леонардо Паволетти
|72′
Леонардо Паволетти
|76′
Леонардо Бонуччи
Армандо Иццо
|79′
|82′
Деннис Саланович
Мартин Бюхель
Армандо Иццо
|90′+2′
Италия
Расстановка 4‑3‑3
1
Сиригу
5
Манчини
2
Иццо
13
Романьоли
7
Спинаццола
15
Сенси
23
Дзаньоло
6
Верратти
16
Политано
9
Паволетти
14
Мойсе Кин
1
Бюхель
20
Вольфингер
4
Кауфманн
5
Хофер
3
Гёппель
6
Малин
23
Польверино
10
Визер
14
Майер
18
Хаслер
13
Бюхель
Лихтенштейн
Расстановка 4‑4‑2
Италия одержала победу с разницей в 6 мячей впервые с 1962 года. Тогда в квалификации к чемпионату Европы итальянцы с аналогичным счетом (6:0) разгромили национальную команду Турции. Также стоит отметить, что «Скуадра Адзурра» забила 6 голов в одном матче впервые за 26 лет.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Италия разгромила Лихтенштейн в квалификации Евро-2020, у Квальяреллы дубль
Советский спортвчера в 17:42
Италия – Лихтенштейн. Эксперт Unibet: «хозяев прорвет как минимум на шесть голов»
Букмекеры.рфвчера в 00:00
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 07:07, Ашберн
Авто
Peugeot привезет в РФ дизельный Peugeot 508 в кузове лифтбек
Обновлено вчера в 07:32
Политика
Силуанов заявил, что негативно относится к задержанию Абызова
Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что он негативно отнесся к задержанию Михаила Абызова.
Обновлено в 06:40
Происшествия
На западе Стокгольма прогремел взрыв
Несколько человек получили легкие ранения в результате взрыва в одном из пригородов на западе Стокгольма, сообщает в среду издание Aftonbladet.
Обновлено в 02:18
Происшествия
Знакомый выстрелил ребенку в глаз в Ростовской области
В городе Волгодонске, который находится в Ростовской области, ребенок попал в больницу с травмами, полученными после выстрела в глаз из травматического пистолета.
Обновлено в 05:33
Наука
Создан алкоголь, который не вызывает похмелья
Не вызывающий похмелье алкоголь был создан профессором Имперского колледжа Лондона, научным сотрудником Хаммерсмитской больницы Дэвидом Наттом.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Суд арестовал гендиректора компании – поставщика компьютеров для МВД
Басманный суд Москвы арестовал гендиректора АО «Т-платформы» Всеволода Опанасенко, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:59
Политика
В Киеве возбудят дело против Бойко и Медведчука, посетивших Москву
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что будет возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения границы политиками Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, которые летали в Москву.
Обновлено в 06:55
Наука
В Норвегии нашли корабль викингов
Команда археологов в Норвегии обнаружила судно из дерева, которое принадлежит эпохе викингов.
Обновлено 25 марта в 12:24
Музыка
Недопущенная Украиной на «Евровидение» певица Maruv приехала в Россию
Обновлено вчера в 18:55
Политика
Британское правительство отвергло петицию об отмене Brexit
Заявление кабинета министров стало ответом на петицию об отмене Brexit, которую на момент публикации подписали более 5,8 миллиона человек.
Обновлено в 02:10
Общество
Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться
Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:53
Общество
Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»
Обновлено вчера в 17:00
Политика
В Литве российских журналистов не пустили на суд о событиях 1991 года
Российских журналистов не пустили на заседание суда по делу о событиях в Вильнюсе в 1991 году, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 03:36
Кино
Режиссер Сергей Соловьев госпитализирован
Обновлено в 02:00
Происшествия
«Ъ» уточнил суть предъявленных Абызову обвинений
Адвокаты экс-министра открытого правительства Михаила Абызова заявили, что обвиняемый не считает себя виновным в рамках дела о банкротстве инжиниринговой компании "Группа Е4".
Обновлено в 03:22
Политика
Сирия затребовала рассмотреть вопрос Голанских высот в Совбезе ООН
Сирия запросила рассмотреть вопрос Голанских высот на заседании Совета Безопасности ООН.
Обновлено вчера в 21:31
Армия и оружие
СМИ опубликовали фото с места гибели российских военных в Сирии
«Новая газета» опубликовала фотографии автомобиля «УАЗ», в котором, по ее данным, ехали российские военные, убитые в Сирии в феврале.
Обновлено вчера в 17:29
Наука
Биотехнологии позволят живущим сегодня людям доживать до 1000 лет
Эксперт в области регенеративной медицины Обри ди Грей, осуществляющий исследования при поддержке бизнесмена Питера Тиля, уверен, что некоторые из живущих ныне людей смогут дожить до тысячи лет.
Обновлено в 04:50
Армия и оружие
В России появится единая военно-строительная компания
«Реализация проекта позволит перейти к единой некоммерческой структуре военно-строительного комплекса и наделить её статусом единственного исполнителя», — сказал Шойгу на коллегии Минобороны.
Обновлено в 05:07
Общество
Каждый пятый россиянин никогда не был в театре
Почти каждый пятый россиянин никогда в жизни не посещал театр, при этом доля жителей страны, посещающих театры регулярно, выросла.
Обновлено в 06:58
Политика
Конгрессмены США не смогли преодолеть вето Трампа на резолюцию по ЧП
Палата представителей конгресса США не смогла преодолеть вето, которое американский лидер Дональд Трамп наложил на резолюцию об отмене режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой.
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия
Команда Малахова отчиталась об открытиях на перевале Дятлова
Телеведущий Андрей Малахов вместе с журналистами и специалистами повторил маршрут туристической группы Игоря Дятлова, все участники которой погибли при невыясненных обстоятельствах в горах на Северном Урале в феврале 1959 года.
Обновлено в 01:15
Политика
На митинге в Магасе произошли столкновения с полицией
Обновлено в 04:21
Здоровье
Уникальный кардиостимулятор установили в сердце новосибирские хирурги
Традиционные версии стимуляторов и дальше будут устанавливать, новое устройство подходит далеко не всем пациентам.
Обновлено вчера в 22:16
Технологии
У проекта EOS будут важные новости. Курс токена уже вырос на 11%
Важная новость о развитии проекта EOS будет представлена в июне.
Обновлено в 06:11
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Политика
Мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звездных войн»
Обновлено в 05:34
Экономика
Медведев пообещал шесть лет не повышать налоги
Председатель правительств РФ Дмитрий Медведев пообещал, что в ближайшие шесть лет налоги в России подниматься не будут.
Обновлено вчера в 08:09