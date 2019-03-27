Италия забила шесть безответных мячей Лихтенштейну в отборе Евро-2020RT на русском вчера в 17:39

Сборная Италии по футболу разгромила Лихтенштейн в матче второго тура квалификации Евро-2020. Встреча, прошедшая в Парме на стадионе «Та-Кали», завершилась со счётом 6:0.

Происшествия Защита предложила за Абызова залог в 1 млрд рублей Защита экс-министра Открытого правительства России Михаила Абызова попросила отпустить подзащитного под залог в размере 1 млрд рублей.

Авто Под маркой Aurus выйдет парадный кабриолет Как сообщили в «РГ», дизайн кабриолета Aurus выполнен в стилистике седана Senat S600, но с той лишь разницей, что вместо обычной крыши будет складная, а в центре салона появится регулируемый поручень для езды стоя.

Политика В Литве российских журналистов не пустили на суд о событиях 1991 года Российских журналистов не пустили на заседание суда по делу о событиях в Вильнюсе в 1991 году, передает корреспондент РИА Новости.

Происшествия Появилось видео с задержанным экс-министром Абызовым Следственный комитет в своем youtube-канале опубликовал видео с задержанным экс-министром Михаилом Абызовым.

Шоу-бизнес Божена Рынска дала первое интервью после смерти Игоря Малашенко Журналистка Божена Рынска дала первое интервью Ксении Собчак после смерти своего супруга медиаменеджера Игоря Малашенко.

Общество Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.

Экономика Мексиканская Interjet приготовилась отказаться от российских SSJ100 Мексиканская авиакомпания Interjet может отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и вернуть их обратно производителю — подконтрольной Объединенной авиастроительной корпорации компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).

Политика Суд отменил для Добронравова запрет въезда на Украину Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2017 года СБУ на три года запретило Фёдору Добронравову въезд в страну из-за посещения Крыма.

Авто Ford решил уйти с российского рынка легковых автомобилей Американская компания Ford окончательно определилась относительно прекращения производства легковых автомобилей в России и решила не продолжать самостоятельный бизнес в нашей стране.

Общество Социальные пенсии в России разрешили получать без штампа о прописке Штамп в паспорте о прописке больше не нужен для назначения социальной пенсии, разъяснили в Пенсионном фонде России (ПФР).

Шоу-бизнес Актер Алексей Панин сделал уколы красоты Актер Алексей Панин опубликовал в социальных сетях видеозапись, на которой ему делают омолаживающие процедуры.

Армия и оружие Россия заключила контракты на поставку сотни самолетов Як-130 Российская сторона заключила контакты на поставку порядка 100 самолетов Як-130 другим странам, сообщил представитель «Рособоронэкспорта» Николай Рубан.

Происшествия Суд арестовал гендиректора компании – поставщика компьютеров для МВД Басманный суд Москвы арестовал гендиректора АО «Т-платформы» Всеволода Опанасенко, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями, передает «Интерфакс».

Кино Лунгин прокомментировал ситуацию с его фильмом «Братство» Ранее сенатор, ветеран Службы внешней разведки Игорь Морозов предложил запретить к показу 9 мая фильм «Братство» по причине «искажения истории» в картине.

Здоровье В Нью-Йорке запретили непривитым детям посещать общественные места В штате Нью-Йорк ввели официальный запрет на посещение общественных мест для детей, не получивших прививку от кори.

Политика Россия безвозмездно даст Киргизии $30 млн "Совсем недавно, в марте, об этом еще неизвестно, правительство России по просьбе киргизов приняло решение о предоставлении Киргизии $30 млн безвозмездной финансовой помощи на поддержку госбюджета", - сказал он в среду журналистам.

Политика Зеленский сохранил лидерство в президентском рейтинге на Украине По данным социологических исследований, в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30%.

Общество Аналитики назвали профессии, характерные для разных знаков зодиака Астрологи утверждают, что у определенного знака есть характеристики, подходящие под ту или иную профессию, а портал «Superjob» рассортировал 25 миллионов резюме и составил список характерных для знаков зодиака профессий.

Космос Астрономы из METI поддержали гипотезу «галактического зоопарка» Астрономы, работающие в программе «Послания внеземным цивилизациям» (Messaging to Extraterrestrial Intelligence, METI), обсудили на прошлой неделе в Париже проблему инопланетян.

Политика Медведев назвал самые слабые регионы России Государство должно принять меры для выравнивания социально-экономического развития регионов, поскольку условия жизни в субъектах могут отличаться друг от друга в несколько раз, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Авто KIA оценили как Mercedes: клиент отсудил у дилера более 7 миллионов за неработающий подогрев сидений Несколько раз у автомобиля выходил из строя подогрев сидений, и, по словам владельца, в общей сложности Sorento был в неисправном состоянии более двух месяцев.

Экономика Цифровые профили могут появиться у россиян Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило для рассмотрения законопроект, который предусматривает появление у каждого гражданина своего личного цифрового профиля.