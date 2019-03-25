Футбол

Сборная Италии разгромила Лихтенштейн с крупнейшим за 57 лет счётомГоворит Москва 00:29

Италия — Лихтенштейн
6 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Эннио Тардини»
Стефано Сенси
17′
Марко Верратти
32′
Фабио Куальярелла
35′
35′
Николас Хаслер
45′+2′
Даниэль Кауфманн
Фабио Куальярелла
45′+3′
46′
Арон Зеле
Андреас Малин
Жоржиньо
Николо Дзаньоло
57′
68′
Симон Кюне
Ливио Майер
Биоти Мойсе Кин
70′
Фабио Куальярелла
Леонардо Паволетти
72′
Леонардо Паволетти
76′
Леонардо Бонуччи
Армандо Иццо
79′
82′
Деннис Саланович
Мартин Бюхель
Армандо Иццо
90′+2′
Во втором тайме Мойзе Кин и Леонардо Паволетти установили окончательный счёт. Итальянцы одержали победу с разницей в 6 мячей впервые с 1962 года. Команда Роберто Манчини уходит на перерыв лидером группы J, в активе сборной 6 очков.
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