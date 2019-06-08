Футбол

Сборная Италии разгромила Грецию в отборочном матче Евро-2020Спорт-Экспресс вчера в 16:47

Греция — Италия
0 – 3
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Олимпико»
Андреас Самарис
18′
24′
Николо Барелла
30′
Лоренцо Инсинье
33′
Леонардо Бонуччи
43′
Марко Верратти
Гиоргос Масурас
45′+2′
Димитриос Курбелис
Манолис Сиопис
46′
Димитрис Коловос
Харалампос Мавриас
46′
68′
Эмерсон Палмьери
Маттиа Де Шильо
Андреас Самарис
Анастасиос Бакасетас
77′
81′
Марко Верратти
Лоренцо Пеллегрини
84′
Андреа Белотти
Федерико Бернардески
Сборная Италии с разгромным счетом победила Грецию в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 (3:0). Голами отметились хавбек Николо Барелла, защитник Леонардо Бонуччи, а также нападающий Лоренцо Инсинье.
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