Футбол

Сборная Италии попала в группу отбора Евро-2020 к Армении и Боснии
РИА Новости
07:51

Сборная Италии возглавила группу J. Также в данной группе выступят команды Боснии и Герцеговины, Финляндии, Греции и Лихтенштейна. Согласно формату отборочного турнира, в финальную стадию Евро-2020 напрямую проходят первые две команды из каждой группы.
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 11:38, Ашберн
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