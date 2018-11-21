Футбол

Сборная Италии победила США благодаря голу на 94-й минуте
Газета.Ru
вчера в 18:13

Италия — США
1 – 0
Матч завершён
Товарищеские матчи, вчера
Кристал-арена
Маттиа Де Шильо
19′
43′
Шакил Мур
43′
Реджи Кэннон
45′+1′
Келлин Акоста
Федерико Кьеза
Винченцо Грифо
46′
Стефано Сенси
58′
62′
Марко Дельгадо
Уил Трэпп
62′
Джош Сарджент
Бобби Шоу Вуд
Доменико Берарди
Биоти Мойсе Кин
62′
76′
Реджи Кэннон
Хорхе Вильяфанья
Николо Барелла
Роберто Гальярдини
76′
83′
Кристиан Пулишич
Роман Галль
83′
Келлин Акоста
Себастьян Льетхет
Кевин Лазанья
Маттео Политано
87′
Маттео Политано
90′+4′
Встреча прошла на бельгийском стадионе "Луминус Арена" и завершилась минимальной победой Италии со счетом 1:0. Единственный гол в матче на свой счет записал нападающий победителей Маттео Политано, отличившийся на 94-й минуте встречи после паса Роберто Гальярдини.
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