Футбол
Сборная Италии победила США благодаря голу на 94-й минуте
Сборная Италии победила США благодаря голу на 94-й минутеГазета.Ru18:13
Маттиа Де Шильо
|19′
|43′
Шакил Мур
|43′
Реджи Кэннон
|45′+1′
Келлин Акоста
Федерико Кьеза
Винченцо Грифо
|46′
Стефано Сенси
|58′
|62′
Марко Дельгадо
Уил Трэпп
|62′
Джош Сарджент
Бобби Шоу Вуд
Доменико Берарди
Биоти Мойсе Кин
|62′
|76′
Реджи Кэннон
Хорхе Вильяфанья
Николо Барелла
Роберто Гальярдини
|76′
|83′
Кристиан Пулишич
Роман Галль
|83′
Келлин Акоста
Себастьян Льетхет
Кевин Лазанья
Маттео Политано
|87′
Маттео Политано
|90′+4′
Италия
Расстановка 4‑3‑3
1
Сиригу
2
Де Шильо
13
Ачерби
19
Бонуччи
21
Палмьери
5
Гальярдини
23
Сенси
6
Верратти
10
Грифо
20
Политано
17
Мойсе Кин
12
Хорват
5
Картер-Виккерс
21
Циммерман
26
Лонг
19
Вильяфанья
20
Трэпп
4
Адамс
14
Льетхет
18
Мур
27
Галль
7
Вуд
США
Расстановка 3‑5‑2
Встреча прошла на бельгийском стадионе "Луминус Арена" и завершилась минимальной победой Италии со счетом 1:0. Единственный гол в матче на свой счет записал нападающий победителей Маттео Политано, отличившийся на 94-й минуте встречи после паса Роберто Гальярдини.
Газета.Ru18:13
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