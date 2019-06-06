Футбол

Сборная Италии победила Мали и в полуфинале ЧМ U20 сыграет с УкраинойSport24.ru 14:39

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Сборная Италии U20 вышла в полуфинал проходящего в Польше чемпионата мира для игроков до 20 лет. В матче 1/4 финала турнира итальянцы обыграли сверстников из Мали — 4:2. Счет в матче был открыт на 12-й минуте, когда игрок сборной Мали Ибраима Коне отправил мяч в свои ворота.
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