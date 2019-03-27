Сборная Италии отправила шесть голов в ворота сборной ЛихтенштейнаREGNUM 02:20

Сборная Италии одержала победу над командой Лихтенштейна в отборочном матче чемпионата Европы по футболу — 2020. Встреча завершилась со счётом 6:0.

Сборная Италии отправила шесть голов в ворота сборной Лихтенштейна

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