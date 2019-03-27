Футбол
Сборная Италии отправила шесть голов в ворота сборной ЛихтенштейнаREGNUM 02:20
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Эннио Тардини»
Стефано Сенси
|17′
Марко Верратти
|32′
Фабио Куальярелла
|35′
|35′
Николас Хаслер
|45′+2′
Даниэль Кауфманн
Фабио Куальярелла
|45′+3′
|46′
Арон Зеле
Андреас Малин
Жоржиньо
Николо Дзаньоло
|57′
|68′
Симон Кюне
Ливио Майер
Биоти Мойсе Кин
|70′
Фабио Куальярелла
Леонардо Паволетти
|72′
Леонардо Паволетти
|76′
Леонардо Бонуччи
Армандо Иццо
|79′
|82′
Деннис Саланович
Мартин Бюхель
Армандо Иццо
|90′+2′
Италия
Расстановка 4‑3‑3
1
Сиригу
5
Манчини
2
Иццо
13
Романьоли
7
Спинаццола
15
Сенси
23
Дзаньоло
6
Верратти
16
Политано
9
Паволетти
14
Мойсе Кин
1
Бюхель
20
Вольфингер
4
Кауфманн
5
Хофер
3
Гёппель
6
Малин
23
Польверино
10
Визер
14
Майер
18
Хаслер
13
Бюхель
Лихтенштейн
Расстановка 4‑4‑2
Сборная Италии одержала победу над командой Лихтенштейна в отборочном матче чемпионата Европы по футболу — 2020. Встреча завершилась со счётом 6:0.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Италия – Лихтенштейн. Эксперт Unibet: «хозяев прорвет как минимум на шесть голов»
Букмекеры.рфвчера в 00:00
Италия разгромила Лихтенштейн в квалификации Евро-2020, у Квальяреллы дубль
Советский спортвчера в 17:42
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 10:08, Ашберн
Общество
Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»
Обновлено вчера в 17:00
Шоу-бизнес
Божена Рынска дала первое интервью после смерти Игоря Малашенко
Журналистка Божена Рынска дала первое интервью Ксении Собчак после смерти своего супруга медиаменеджера Игоря Малашенко.
Обновлено в 08:37
Происшествия
Один из фигурантов дела Абызова находится за границей
Один из подозреваемых по делу бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова находится за границей, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, пояснив, что речь идет о Сергее Ильичеве.
Обновлено в 07:21
Авто
Журнал Stern перечислил возможности «тактического» преемника «Нивы»
«Лада Нива» показала своего преемника модель «Вижн». Немецкий журнал Stern перечислил возможности обновленного внедорожника.
Обновлено в 03:30
Общество
Прокуратура нашла нарушения в роддоме в Башкирии
Обновлено в 03:24
Культура
Мединский объединил Александринский и Волковский театры
Мединский уточнил, что к объединенному театральному комплексу через несколько лет планируется присоединить большой театральный комплекс в Москве.
Обновлено в 07:33
Происшествия
В Югре грейдер засыпал снегом ребенка
Обновлено в 07:52
Происшествия
Стрелок из Новой Зеландии спонсировал ультраправое движение в Австрии
Сотрудники Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом Австрии установили связь между местным отделением международной ультраправой группировки "Движение идентичности" и австралийцем Брентоном Таррантом, который несколько недель назад устроил стрельбу в мечетях Новой Зеландии.
Обновлено в 07:57
Происшествия
Сожитель матери девочки-маугли рассказал о ее поведении
Обновлено в 07:58
Политика
Россия безвозмездно даст Киргизии $30 млн
"Совсем недавно, в марте, об этом еще неизвестно, правительство России по просьбе киргизов приняло решение о предоставлении Киргизии $30 млн безвозмездной финансовой помощи на поддержку госбюджета", - сказал он в среду журналистам.
Обновлено в 09:04
Общество
Теща главы «Ростеха» оказалась владелицей пентхауса за 2 млрд рублей
Теща главы государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова Людмила Рукавишникова оказалась владелицей пентхауса в историческом особняке в Москве.
Обновлено вчера в 18:25
Экономика
Цифровые профили могут появиться у россиян
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило для рассмотрения законопроект, который предусматривает появление у каждого гражданина своего личного цифрового профиля.
Обновлено в 03:21
Экономика
«Детский мир» купил у Сбербанка торговый центр на Новом Арбате
«Детский мир» купил у структуры Сбербанка здание торгового центра «Валдай», который занимает первые этажи одного из «домов-книжек» на Новом Арбате.
Обновлено в 08:11
Политика
Зеленский ответил Вакарчуку пародией на Тимошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский ответил на призыв певца Святослава Вакарчука голосовать «не по приколу», опубликовав фотографию с хот-догом.
Обновлено в 08:54
Кино
Умер Нодар Мгалоблишвили, сыгравший графа Калиостро в «Формуле любви»
Наибольшую популярность Мгалоблишвили принесла роль графа Калиостро в фильме режиссера Марка Захарова «Формула любви».
Обновлено в 01:51
Авто
Hyundai подготовил к премьере свой самый маленький кроссовер
Публичная премьера новой глобальной модели, которая по своим габаритам уступит даже Hyundai Creta, состоится 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 02:09
Общество
В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать мясной фарш
По ГОСТу говяжий фарш относится к продукту категории В. Как поясняют в Роскачестве, это значит, что в фарше по стандарту должно быть не меньше 60% мышечной ткани.
Обновлено в 04:32
Армия и оружие
Индия сбила спутник и объявила себя космической державой
В Индии провели успешные испытания противоспутникового оружия, был сбит спутник, который находился на высоте 300 км. Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди в эфире национального телеканала NDTV.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Макгрегора подозревают в изнасиловании
Обновлено вчера в 15:43
Спорт
Владимир Путин: Россия выполнила все требования по борьбе с допингом
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на предстоящих летних олимпийских играх 2020 года в Токио не должно быть допинговых скандалов в отношении российских атлетов.
Обновлено в 09:25
Авто
Ford прекращает бизнес в России
Управлять бизнесом Ford в РФ будет компания Sollers, с которой американский концерн долгое время сотрудничает в сфере производства автомобилей.
Обновлено в 09:32
Происшествия
В офис московского «Яблока» пришла полиция
Сотрудники уголовного розыска пришли в московское отделение «Яблока», сообщается в твиттере партии.
Обновлено в 09:48
Политика
Сирия запросила заседание Совбез ООН по Голанским высотам
Дональд Трамп в понедельник подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 00:50
Футбол
Новый выпуск Z+ выйдет к матчу «Зенита» с «Локомотивом»
Следующий выпуск канала Z+ выйдет 7 апреля, в день матча «Зенита» с «Локомотивом».
Обновлено в 09:47
Общество
Социальные пенсии в России разрешили получать без штампа о прописке
Штамп в паспорте о прописке больше не нужен для назначения социальной пенсии, разъяснили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено в 07:37