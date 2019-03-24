Футбол

Сборная Италии обыграла финнов в отборочном матче Евро-2020Вести.Ru 18:27

Италия — Финляндия
2 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Фриули»
Николо Барелла
7′
64′
Тим Спарв
Марко Верратти
64′
70′
Каспер Хамалаен
Ласси Лаппалайнен
Биоти Мойсе Кин
74′
Чиро Иммобиле
Фабио Куальярелла
80′
Кристиано Пиччини
82′
83′
Теему Пукки
Расмус Карьялайнен
Марко Верратти
Николо Дзаньоло
85′
90′
Альбин Гранлунд
Пюрю Сойри
Кристиано Бираги
Леонардо Спинаццола
90′+1′
Сыграно три матча отборочного турнира чемпионата Европы в группе J. Сборная Италии в Удине оказалась сильнее команды Финляндии 2:0. На седьмой минуте итальянцы повели в счете после Николы Бареллы, который воспользовался ошибкой финской обороны.
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