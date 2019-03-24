Футбол

Сборная Италии обыграла Финляндию в матче квалификации Евро-2020Советский спорт вчера в 17:46

Италия — Финляндия
2 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Фриули»
Николо Барелла
7′
64′
Тим Спарв
Марко Верратти
64′
70′
Каспер Хамалаен
Ласси Лаппалайнен
Биоти Мойсе Кин
74′
Чиро Иммобиле
Фабио Куальярелла
80′
Кристиано Пиччини
82′
83′
Теему Пукки
Расмус Карьялайнен
Марко Верратти
Николо Дзаньоло
85′
90′
Альбин Гранлунд
Пюрю Сойри
Кристиано Бираги
Леонардо Спинаццола
90′+1′
В матче первого тура квалификации Евро-2020 сборная Италии в Удине обыграла команду Финляндии со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Никола Барелла и Мойзе Кин, забившие на 7-й и 74-й минутах соответственно.
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