Сборная Италии обыграла Боснию и Герцеговину в матче отбора Евро-2020Чемпионат вчера в 16:44

В матче 4-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Италии принимала национальную команду Боснии и Герцеговины. Встреча состоялась на стадионе «Альянц-Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Сборная Италии обыграла Боснию и Герцеговину в матче отбора Евро-2020

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