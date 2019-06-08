Футбол
Сборная Италии на выезде разгромила ГрециюСоветский спорт 16:52
Андреас Самарис
|18′
|24′
Николо Барелла
|30′
Лоренцо Инсинье
|33′
Леонардо Бонуччи
|43′
Марко Верратти
Гиоргос Масурас
|45′+2′
Димитриос Курбелис
Манолис Сиопис
|46′
Димитрис Коловос
Харалампос Мавриас
|46′
|68′
Эмерсон Палмьери
Маттиа Де Шильо
Андреас Самарис
Анастасиос Бакасетас
|77′
|81′
Марко Верратти
Лоренцо Пеллегрини
|84′
Андреа Белотти
Федерико Бернардески
Греция
Расстановка 3‑5‑2
13
Баркас
19
Папастатопулос
4
Манолас
5
Сиовас
14
Бакасетас
8
Зека
10
Фортунис
7
Сиопис
3
Стафилидис
18
Мавриас
16
Масурас
1
Сиригу
16
Флоренци
19
Бонуччи
3
Кьеллини
2
Де Шильо
18
Барелла
8
Жоржиньо
7
Пеллегрини
14
Кьеза
20
Бернардески
10
Инсинье
Италия
Расстановка 4‑3‑3
В составе итальянской команды отличились Николо Барелла (23-я минута), Лоренцо Инсинье (30) и Леонардо Бонуччи (33). После этой игры сборная Италии набрала девять очков и вышла в лидеры группы J. Греция, имея в активе 4 очка, занимает третье место.
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Греция — Италия. Прогноз и ставки (к. 1.92) на матч квалификации Евро-2020 8 июня 2019 года
LiveSport.ruвчера в 01:45
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 17:13, Ашберн
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