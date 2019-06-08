Футбол

Сборная Италии на выезде разгромила ГрециюСоветский спорт вчера в 16:52

Греция — Италия
0 – 3
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Олимпико»
Андреас Самарис
18′
24′
Николо Барелла
30′
Лоренцо Инсинье
33′
Леонардо Бонуччи
43′
Марко Верратти
Гиоргос Масурас
45′+2′
Димитриос Курбелис
Манолис Сиопис
46′
Димитрис Коловос
Харалампос Мавриас
46′
68′
Эмерсон Палмьери
Маттиа Де Шильо
Андреас Самарис
Анастасиос Бакасетас
77′
81′
Марко Верратти
Лоренцо Пеллегрини
84′
Андреа Белотти
Федерико Бернардески
В составе итальянской команды отличились Николо Барелла (23-я минута), Лоренцо Инсинье (30) и Леонардо Бонуччи (33). После этой игры сборная Италии набрала девять очков и вышла в лидеры группы J. Греция, имея в активе 4 очка, занимает третье место.
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