Сборная Италии крупно победила Грецию в квалификации к Евро-2020RT на русском вчера в 17:02

В матче группы J отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 сборная Италии обыграла команду Греции. Матч, проходивший в Афинах, завершился со счётом 0:3. Сборная Италии забила три мяча в первом тайме, впоследствии доведя матч до победы.

Сборная Италии крупно победила Грецию в квалификации к Евро-2020

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