Футбол
Сборная Италии крупно победила Грецию в квалификации к Евро-2020RT на русском вчера в 17:02
Андреас Самарис
|18′
|24′
Николо Барелла
|30′
Лоренцо Инсинье
|33′
Леонардо Бонуччи
|43′
Марко Верратти
Гиоргос Масурас
|45′+2′
Димитриос Курбелис
Манолис Сиопис
|46′
Димитрис Коловос
Харалампос Мавриас
|46′
|68′
Эмерсон Палмьери
Маттиа Де Шильо
Андреас Самарис
Анастасиос Бакасетас
|77′
|81′
Марко Верратти
Лоренцо Пеллегрини
|84′
Андреа Белотти
Федерико Бернардески
Греция
Расстановка 3‑5‑2
13
Баркас
19
Папастатопулос
4
Манолас
5
Сиовас
14
Бакасетас
8
Зека
10
Фортунис
7
Сиопис
3
Стафилидис
18
Мавриас
16
Масурас
1
Сиригу
16
Флоренци
19
Бонуччи
3
Кьеллини
2
Де Шильо
18
Барелла
8
Жоржиньо
7
Пеллегрини
14
Кьеза
20
Бернардески
10
Инсинье
Италия
Расстановка 4‑3‑3
В матче группы J отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 сборная Италии обыграла команду Греции. Матч, проходивший в Афинах, завершился со счётом 0:3. Сборная Италии забила три мяча в первом тайме, впоследствии доведя матч до победы.
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Манчини считает, что Италия должна была забивать четвертый мяч в поединке с Грецией
Спорт-Экспрессвчера в 21:11
Греция — Италия. Прогноз и ставки (к. 1.92) на матч квалификации Евро-2020 8 июня 2019 года
LiveSport.ru07 июня в 01:45
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 07:09, Ашберн
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