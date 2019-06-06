Футбол

Сборная Италии крупно победила Грецию в квалификации к Евро-2020RT на русском вчера в 17:02

Греция — Италия
0 – 3
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Олимпико»
Андреас Самарис
18′
24′
Николо Барелла
30′
Лоренцо Инсинье
33′
Леонардо Бонуччи
43′
Марко Верратти
Гиоргос Масурас
45′+2′
Димитриос Курбелис
Манолис Сиопис
46′
Димитрис Коловос
Харалампос Мавриас
46′
68′
Эмерсон Палмьери
Маттиа Де Шильо
Андреас Самарис
Анастасиос Бакасетас
77′
81′
Марко Верратти
Лоренцо Пеллегрини
84′
Андреа Белотти
Федерико Бернардески
В матче группы J отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 сборная Италии обыграла команду Греции. Матч, проходивший в Афинах, завершился со счётом 0:3. Сборная Италии забила три мяча в первом тайме, впоследствии доведя матч до победы.
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