Сборная Италии крупно победила Грецию в квалификации к Евро-2020RT на русском вчера в 17:02

В матче группы J отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 сборная Италии обыграла команду Греции. Матч, проходивший в Афинах, завершился со счётом 0:3. Сборная Италии забила три мяча в первом тайме, впоследствии доведя матч до победы.

Сборная Италии крупно победила Грецию в квалификации к Евро-2020

Все про Спорт ру

Происшествия Пожар в административном здании на востоке Москвы потушен Пожарные потушили возгорание на кровле административного здания на востоке Москвы.

Происшествия Неизвестные сообщили о «минировании» храма Христа Спасителя и Мавзолея В воскресенье, 9 июня, анонимные сообщения о минировании поступили в 16 объектов в Москве, включая Останкинскую башню, храм Христа Спасителя и Мавзолей.

Музыка Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День России Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, почему запланированное выступление группы в рамках концерта в День России было отменено, радиостанции «Говорит Москва».

Общество С начала сдачи ЕГЭ в 2019 году за нарушения удалили более 500 человек С начала основного периода сдачи ЕГЭ в мае от экзаменов были отстранены 522 человека — за шпаргалки и использование мобильных телефонов.

Общество Упаковка отравившего Алибасова «Крота» не соответствовала ГОСТу Из заключения экспертов: «Маркировка товара противоречит требованиям и нормам ГОСТа 32478–2013 „Товары бытовой химии“ и ГОСТа 31340–2013 „Предупредительная маркировка химической продукции“».

Шоу-бизнес Ксения Собчак и Максим Виторган официально разведены О расставании Ксении Собчак и Максима Виторгана стало известно еще в марте.

Политика Иран предупредил Европу о последствиях следования санкциям США Как ранее писал News.ru, президент США Дональд Трамп не исключает того, что Вашингтон может начать военные действия против Ирана с целью помешать разработке Тегераном ядерного оружия.

Происшествия Защита журналиста Голунова просит СКР изучить действия полицейских Защита журналиста "Медузы" Ивана Голунова, обвиненного в распространении наркотиков, просит Следственный комитет России проверить на законность действия полицейских, которые задерживали Ивана.

Происшествия Опубликовано видео с борта самолета, экстренно вернувшегося в Пулково В Сети появились видеозаписи из салона пассажирского самолета, экстренно вернувшегося в аэропорт Пулково.

Игры Представлен геймплей Star Wars Jedi: Fallen Order Компания Electronic Arts представила 14 минут геймплея Star Wars Jedi: Fallen Order на конференции EA Play.

Шоу-бизнес Дочь Шварценеггера Кэтрин вышла замуж за актера Криса Пратта Дочь звезды Голливуда и бывшего губернатора штата Калифорния Арнольда Шварценеггера Кэтрин вышла замуж за актера Криса Пратта.

Политика Партия «Слуга народа» представила первых 20 кандидатов в Раду Партия "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского представила первых своих 20 кандидатов, которые будут принимать участие в выборах в Верховную раду.

Политика КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру «Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.

Армия и оружие Реакцию российских моряков на маневр крейсера США оценил Соловьев Свое отношение к реакции российских моряков с корабля "Адмирал Виноградов", который оказался в опасной близости от американского ракетного крейсера Chancellorsville, выразил известный журналист Владимир Соловьев.

Происшествия Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.

Армия и оружие Мощный удар ВКС РФ по боевикам в Сирии попал на видео В субботу появилось видео мощного удара российской авиации по позициям боевиков в районе, севернее Хамы.

Общество Народные приметы на 9 июня – Федоры, Федорин день Наши предки называли 9 июня днем Федоры. Своё название в народном календаре этот день получил в честь мученицы Феодоры.

Происшествия В Петергофе двое детей отравились неизвестной жидкостью Предположительно, оба ребенка выпили жидкость в такси, где ехали вместе с мамой. Что именно было в бутылке – неизвестно.

Шоу-бизнес Муж Анастасии Цветаевой ушел в декретный отпуск Анастасия Цветаева рассказала, что ее муж ушел в декрет и освободил ее от домашних хлопот после рождения сына.

Общество В России ужесточили наказание за кражу электричества В России ввели штраф за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. Соответствующий закон вступил в силу 9 июня.

Футбол Дзагоев может продолжить карьеру в Мексике Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев может продолжить карьеру в Мексике, передает "Советский спорт".

Общество Андрей Макаревич и Чулпан Хаматова выступили в поддержку Голунова В официальном Telegram-канале «Медузы» были опубликованы ролики с участием актрисы Чулпан Хаматовой, музыканта Андрея Макаревича, писательницы Людмилы Улицкой, рэперов Оксимирона, Noize MC и других.

Происшествия Студент из Ирака порезал гражданина Туниса из-за русского языка Вечером 8 июня 24-летний студент из Туниса зашел в комнату, где живет 41-летний второкурсник из Ирака, и заявил, что хорошего преподавателя из него не получится.