Футбол

Сборная Испании вышла в полуфинал Евро-2019 U21Чемпионат вчера в 17:01

В заключительном, 3-м туре группового этапа чемпионата Европы — 2019 среди молодёжных команд сборная Бельгии встречалась с Италией. Матч прошёл на стадионе "Читта-дель-Триколоре" в Реджо-нель-Эмилии и завершился победой итальянцев со счётом 3:1.
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Испания вышла в полуфинал ЧЕ. Италия ждет других матчей

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Сборная Испании вышла в полуфинал Евро-2019 U21

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Испания вышла в полуфинал молодежного ЧЕ

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Испания разгромила Польшу, Италия обыграла Бельгию на молодежном чемпионате Европы

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Евро-2019 (U-21). Италия обыграла Бельгию, Испания забила пять голов Польше

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