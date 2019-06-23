Футбол
Сборная Испании вышла в полуфинал Евро-2019 U21Чемпионат вчера в 17:01
В заключительном, 3-м туре группового этапа чемпионата Европы — 2019 среди молодёжных команд сборная Бельгии встречалась с Италией. Матч прошёл на стадионе "Читта-дель-Триколоре" в Реджо-нель-Эмилии и завершился победой итальянцев со счётом 3:1.
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