Футбол

Сборная Испании выиграла молодежный чемпионат ЕвропыSoccer.ru 16:41

Сборная Испании стала чемпионом Европы среди молодежных команд. В финальном матче испанцы победили команду Германии, прошлого триумфатора турнира.
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Руис – лучший игрок молодежного чемпионата Европы

Советский спорт17:11

Фабиан Руис из «Наполи» – лучший игрок молодежного Евро

Sports.ru17:11

Матч имени Фабиана Руиса. Испанская молодежка - чемпион Европы!

Спорт-Экспресс18:49

Испания выиграла молодежный чемпионат Европы

Газета.Ru17:07

Испания обыграла Германию и стала победителем чемпионата Европы U21

Чемпионат16:37

Фабиан Руис получил «Золотой мяч» Евро U21

Sport24.ru17:17

Фабиан Руис признан лучшим игроком молодежного чемпионата Европы

Матч ТВ17:51
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 20:51, Вашингтон
Общество

Госдума может запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД

Законопроект, регулирующий требования к камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения (ПДД), выставлению штрафов и их обжалованию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.
Обновлено в 17:00
Общество

В России с 1 июля меняется порядок продажи молочных продуктов

В России с 1 июля меняется порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах, теперь продукты без содержания заменителя молочного жира должны стоять на отдельной полке.
Обновлено в 17:29
Происшествия

Суд арестовал бывшую жену Цеповяза из банды Цапков

Обновлено в 08:26
Кино

Умер чилийский режиссёр Себастьян Аларкон

Чилийский режиссёр и сценарист Себастьян Аларкон скончался на 71-м году жизни.
Обновлено в 10:47
Хоккей

Генменеджер «Флориды»: мы предлагаем Панарину и Бобровскому будущее

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Дэйл Тэллон прокомментировал ход переговоров с российский форвардом «Коламбус Блю Джекетс» Артемием Панариным и его одноклубником и соотечественником голкипером Сергеем Бобровским.
Обновлено вчера в 14:59
Армия и оружие

Россия и США провели взаимные инспекции в рамках СНВ

Россия и США на прошедшей неделе провели взаимные инспекции в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), сообщается в газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
Обновлено в 17:42
Авто

Kia увеличила корпоративные продажи на 9%

По сообщению пресс-службы корейской марки, в мае этого года корпоративные продажи KIA составили 2 651 автомобиль, что на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Обновлено в 13:10
Политика

Иосиф Пригожин призвал Катамадзе «сидеть у себя в Грузии»

Пусть сидит у себя в Грузии, там гастролирует, — сказал Пригожин в интервью радиостанции «Говорит Москва».
Обновлено в 13:49
Общество

Рособрнадзор назвал самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в колониях

Базовая математика, русский язык и обществознание стали самыми популярными для сдачи в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) у учащихся в колониях, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре.
Обновлено в 20:06
Общество

Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов

Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.
Обновлено вчера в 10:58
Происшествия

Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.
Обновлено в 15:27
Происшествия

Десять человек погибли при крушении двухмоторного самолета в Техасе

Легкий двухмоторный самолет врезался в ангар во время взлета в аэропорту американского штата Техас, погибли десять человек, сообщает Associated Press.
Обновлено в 19:46
Политика

Туск прервал саммит ЕС ради новых консультаций

В ходе саммита должны были быть приняты решения о назначении кандидатур на несколько высоких постов в Евросоюзе, включая также посты президента ЕС и главы Европарламента.
Обновлено в 20:07
Общество

Рыбам поступит неожиданное предложение, а Дев потянет на глупости

ЛЕВ Знакомство, которому вы не придали никакого значения, может кардинально изменить вашу жизнь.
Обновлено в 08:42
Автоспорт

Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии

Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен победил в гонке 9-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии.
Обновлено в 11:46
Политика

В ПАСЕ готовят резолюцию против возвращения России

Семь стран, покинувших Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) из-за возвращения в организацию российской делегации, подготовят проект совместной резолюции против восстановления РФ в ПАСЕ.
Обновлено в 16:07
Политика

Джонсон пообещал, что Британия покинет ЕС в срок «назло Путину»

Главный претендент на пост главы британского кабмина Борис Джонсон считает соблюдение сроков Brexit показателем приверженности Великобритании либеральным ценностям.
Обновлено в 19:22
Общество

Архангельского губернатора освистали на Дне города

Губернатора Архангельской области Игоря Орлова освистали во время празднования Дня города в Архангельске из-за ситуации со строительством мусорного полигона на станции Шиес.
Обновлено в 11:04
Армия и оружие

Власти востока Ливии отреагировали на угрозы Турции

Власти востока Ливии объявили о всеобщей мобилизации после угроз Турции в адрес армии фельдмаршала Халифы Хафтара, передает Sky News Arabia.
Обновлено в 18:17
Шоу-бизнес

Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой

Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Общество

На стройке Сахалинской ГРЭС-2 упал кран

Накануне, 30 июня, на Сахалинской ГРЭС-2 упал кран.
Обновлено в 18:46
Экономика

Тариф системы «Платон» повысился на 14 копеек

С 1 июля тариф в системе взимания платы с грузовиков «Платон» повышается на 14 копеек.
Обновлено в 20:32
Происшествия

Ливанский министр заявил об обстреле его кортежа

Обновлено в 11:45
Армия и оружие

Израиль нанес ракетный удар по Дамаску

Истребители ВВС Израиля атаковали окрестности Хомса и Дамаска. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Обновлено в 18:51
Армия и оружие

Российские истребители поднимались на перехват 11 раз за неделю

Истребители дежурных сил ПВО России поднимались в воздух 11 раз. В результате ни одного факта нарушения границы допущено не было.
Обновлено в 20:09
Наука

Ученые создали волосяные фолликулы с помощью 3D-печати

Обновлено 28 июня в 11:57
Экономика

В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4%

Плата за коммунальные услуги в России будет индексирована во второй раз, рост с 1 июля составит 2,4% к январю 2019 года, следует из постановления правительства.
Обновлено в 17:30
Наука

Нобелевские лауреаты: Уиллард Либби

Обновлено вчера в 14:52
Авто

Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля

Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 12:41
Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали появление эсминца ВМС США в Чёрном море

Обновлено в 09:20
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