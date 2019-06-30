Футбол
Сборная Испании выиграла молодежный чемпионат ЕвропыSoccer.ru 16:41
Сборная Испании стала чемпионом Европы среди молодежных команд. В финальном матче испанцы победили команду Германии, прошлого триумфатора турнира.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 20:51, Вашингтон
Общество
Госдума может запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД
Законопроект, регулирующий требования к камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения (ПДД), выставлению штрафов и их обжалованию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.
Обновлено в 17:00
Общество
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В России с 1 июля меняется порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах, теперь продукты без содержания заменителя молочного жира должны стоять на отдельной полке.
Обновлено в 17:29
Происшествия
Суд арестовал бывшую жену Цеповяза из банды Цапков
Обновлено в 08:26
Кино
Умер чилийский режиссёр Себастьян Аларкон
Чилийский режиссёр и сценарист Себастьян Аларкон скончался на 71-м году жизни.
Обновлено в 10:47
Хоккей
Генменеджер «Флориды»: мы предлагаем Панарину и Бобровскому будущее
Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Дэйл Тэллон прокомментировал ход переговоров с российский форвардом «Коламбус Блю Джекетс» Артемием Панариным и его одноклубником и соотечественником голкипером Сергеем Бобровским.
Обновлено вчера в 14:59
Армия и оружие
Россия и США провели взаимные инспекции в рамках СНВ
Россия и США на прошедшей неделе провели взаимные инспекции в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), сообщается в газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
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Авто
Kia увеличила корпоративные продажи на 9%
По сообщению пресс-службы корейской марки, в мае этого года корпоративные продажи KIA составили 2 651 автомобиль, что на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Обновлено в 13:10
Политика
Иосиф Пригожин призвал Катамадзе «сидеть у себя в Грузии»
Пусть сидит у себя в Грузии, там гастролирует, — сказал Пригожин в интервью радиостанции «Говорит Москва».
Обновлено в 13:49
Общество
Рособрнадзор назвал самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в колониях
Базовая математика, русский язык и обществознание стали самыми популярными для сдачи в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) у учащихся в колониях, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре.
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Общество
Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов
Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.
Обновлено вчера в 10:58
Происшествия
Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве
Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.
Обновлено в 15:27
Происшествия
Десять человек погибли при крушении двухмоторного самолета в Техасе
Легкий двухмоторный самолет врезался в ангар во время взлета в аэропорту американского штата Техас, погибли десять человек, сообщает Associated Press.
Обновлено в 19:46
Политика
Туск прервал саммит ЕС ради новых консультаций
В ходе саммита должны были быть приняты решения о назначении кандидатур на несколько высоких постов в Евросоюзе, включая также посты президента ЕС и главы Европарламента.
Обновлено в 20:07
Общество
Рыбам поступит неожиданное предложение, а Дев потянет на глупости
ЛЕВ Знакомство, которому вы не придали никакого значения, может кардинально изменить вашу жизнь.
Обновлено в 08:42
Автоспорт
Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии
Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен победил в гонке 9-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии.
Обновлено в 11:46
Политика
В ПАСЕ готовят резолюцию против возвращения России
Семь стран, покинувших Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) из-за возвращения в организацию российской делегации, подготовят проект совместной резолюции против восстановления РФ в ПАСЕ.
Обновлено в 16:07
Политика
Джонсон пообещал, что Британия покинет ЕС в срок «назло Путину»
Главный претендент на пост главы британского кабмина Борис Джонсон считает соблюдение сроков Brexit показателем приверженности Великобритании либеральным ценностям.
Обновлено в 19:22
Общество
Архангельского губернатора освистали на Дне города
Губернатора Архангельской области Игоря Орлова освистали во время празднования Дня города в Архангельске из-за ситуации со строительством мусорного полигона на станции Шиес.
Обновлено в 11:04
Армия и оружие
Власти востока Ливии отреагировали на угрозы Турции
Власти востока Ливии объявили о всеобщей мобилизации после угроз Турции в адрес армии фельдмаршала Халифы Хафтара, передает Sky News Arabia.
Обновлено в 18:17
Шоу-бизнес
Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой
Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
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Общество
На стройке Сахалинской ГРЭС-2 упал кран
Накануне, 30 июня, на Сахалинской ГРЭС-2 упал кран.
Обновлено в 18:46
Экономика
Тариф системы «Платон» повысился на 14 копеек
С 1 июля тариф в системе взимания платы с грузовиков «Платон» повышается на 14 копеек.
Обновлено в 20:32
Происшествия
Ливанский министр заявил об обстреле его кортежа
Обновлено в 11:45
Армия и оружие
Израиль нанес ракетный удар по Дамаску
Истребители ВВС Израиля атаковали окрестности Хомса и Дамаска. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Обновлено в 18:51
Армия и оружие
Российские истребители поднимались на перехват 11 раз за неделю
Истребители дежурных сил ПВО России поднимались в воздух 11 раз. В результате ни одного факта нарушения границы допущено не было.
Обновлено в 20:09
Наука
Ученые создали волосяные фолликулы с помощью 3D-печати
Обновлено 28 июня в 11:57
Экономика
В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4%
Плата за коммунальные услуги в России будет индексирована во второй раз, рост с 1 июля составит 2,4% к январю 2019 года, следует из постановления правительства.
Обновлено в 17:30
Наука
Нобелевские лауреаты: Уиллард Либби
Обновлено вчера в 14:52
Авто
Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля
Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 12:41