Футбол

Молодежная сборная Испании выиграла Евро-2019LiveSport.ru 16:40

Сборная Испании одержала победу над командой Германии в финальном матче молодежного чемпионата Европы U21. Встреча, которая прошла в Удине, завершилась со счетом 2:1. "Фурия роха" вышла вперед уже на 7-й минуте, когда Фабиан Руис нанес точный удар.
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Руис – лучший игрок молодежного чемпионата Европы

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Испания выиграла молодёжный Евро. Все голы матча. ВИДЕО

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Фабиан Руис признан лучшим игроком молодежного чемпионата Европы

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Матч имени Фабиана Руиса. Испанская молодежка - чемпион Европы!

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Испания - Германия: где и когда смотреть финал ЧЕ по футболу (до 21)

Prognozist03:33
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ЛЕВ Знакомство, которому вы не придали никакого значения, может кардинально изменить вашу жизнь.
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Автоспорт

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Китайские СМИ рассказали, чем для Запада обернулся отказ продавать России «Мистрали»

Китайское издание Sohu в одном из своих материалов оценило решение Запада не продавать России универсальные десантные корабли типа «Мистраль».
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Авто

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Автоэкспорты портала 32cars.ru назвали ТОП-5 лучших автомобилей для тюнинга.
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Политика

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Властями Венесуэлы задержаны два сотрудника национальной военной контрразведки страны, которые подозреваются в убийстве офицера ВС Рафаэля Акосты Аревалы.
Обновлено в 21:03
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Бывшую супругу Цеповяза задержали по подозрению в вымогательстве

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Истекает срок действия соглашения правительства с нефтяными компаниями

Как писала газета «Ведомости» со ссылкой на источники в нефтяных компаниях и правительстве, несмотря на решение не продлевать договор, на словах стороны согласились не повышать цены на топливо выше инфляции.
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По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогера Вадима Манукяна, популярность Макаревича в последнее время заметно упала из-за позиции музыканта Крыму, которая расходится с мнением абсолютного большинства россиян.
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Армия и оружие

Турция обвинила армию Хафтара в задержании своих граждан

Турецкое министерство иностранных дел в официальном релизе, размещенном на сайте ведомства, заявило, что Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара задержала шесть турецких граждан.
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Не только Антарктида скрывает объекты со следами неизвестной жизни: новое открытие ученых

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Организаторы саммита G20 обозначили Южные Курилы на видео как часть Японии. Об этом сообщает газета "Известия".
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Среди непопулярных видов досуга оказались посещение театров, выставок, музеев и концертов.
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