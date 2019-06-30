Футбол
Молодежная сборная Испании выиграла Евро-2019LiveSport.ru 16:40
Сборная Испании одержала победу над командой Германии в финальном матче молодежного чемпионата Европы U21. Встреча, которая прошла в Удине, завершилась со счетом 2:1. "Фурия роха" вышла вперед уже на 7-й минуте, когда Фабиан Руис нанес точный удар.
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