Футбол
Сборная Испании выиграла Евро до 19 летЕвро-футбол.ру вчера в 14:35
Испанские футболисты выиграли очередной турнир на юношеском и молодёжном уровне. На чемпионате Европы для игроков для игроков не старше 19 лет испанцы разыгрывали титул в споре с соседями из Португалии. Ферран Торрес открыл счет на 34-й минуте и сам же удвоил его в начале второго тайма - 2:0.
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Португалия U19 — Испания U19. Прогноз (к. 1.61) и ставки на финал юношеского ЧЕ-2019 27 июля 2019 года
LiveSport.ru25 июля в 18:30
Дубль Торреса принес сборной Испании победу над Португалией в финале Евро U-19
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