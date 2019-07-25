Испанские футболисты выиграли очередной турнир на юношеском и молодёжном уровне. На чемпионате Европы для игроков для игроков не старше 19 лет испанцы разыгрывали титул в споре с соседями из Португалии. Ферран Торрес открыл счет на 34-й минуте и сам же удвоил его в начале второго тайма - 2:0.

Сборная Испании выиграла Евро до 19 лет

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