Футбол

Сборная Испании стала победителем молодежного чемпионата Европы-2019Vprognoze.ru вчера в 18:16

Напомним, в полуфинале чемпионата Европы-2019 среди команд U21 сборная Испании одержала победу над Францией, а Германия переиграла Румынию. Отметим, сборная Испании в пятый раз одерживает победу на молодежном чемпионате Европы.
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Испания - Германия: где и когда смотреть финал ЧЕ по футболу (до 21)

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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 01:26, Вашингтон
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Скабеева прокомментировала отказ Катамадзе выступать в России

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С 1 июля в России вступают в силу ограничения на госзакупки ряда иностранных вин.
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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что 20 августа на месте сгоревшего торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», в котором погибли 60 человек, откроется сквер.
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В Таиланде появится обязательное медицинское страхование для иностранных туристов.
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Наличие рассеянного склероза повышает риск развития рака

Ученые из Норвегии доказали, что наличие у человека рассеянного склероза повышает риск развития гематологического рака.
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Президент России Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.
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ЛЕВ Знакомство, которому вы не придали никакого значения, может кардинально изменить вашу жизнь.
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Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
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Под Волгоградом задержали банду автоугонщиков

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Женская сборная России сыграет с Италией в плей-офф Евробаскета

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