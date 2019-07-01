Футбол
Сборная Испании стала победителем молодежного чемпионата Европы-2019Vprognoze.ru вчера в 18:16
Напомним, в полуфинале чемпионата Европы-2019 среди команд U21 сборная Испании одержала победу над Францией, а Германия переиграла Румынию. Отметим, сборная Испании в пятый раз одерживает победу на молодежном чемпионате Европы.
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