Сборная Испании разгромила Фарерские островаLiveSport.ru 16:47

Сборная Испании одержала победу над командой Фарерских островов (4:1) в матче 3-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе F. В составе победителей отличились Серхио Рамос (5-я минута), Хесус Навас (19) и Хосе Гайя (71), а еще один мяч в ворота хозяев оказался после рикошета от голкипера Тейтура Гестссона на 33-й минуте.

Все про Спорт ру

Игры Глава Take-Two: PC-версию Red Dead Redemption 2 сделать легко Исполнительный директор Take-Two Штраус Зельник в рамках встречи с инвесторами заявил, что Red Dead Redemption 2 будет очень легко перенести на персональные компьютеры.

Футбол Эден Азар официально стал игроком «Реала» Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.

Общество Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Армия и оружие Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.

Общество Ассанжа сняли на видео в британской тюрьме Видеоагентство Ruptly опубликовало кадры из британской тюрьмы Белмарш, в которой содержится основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.

Футбол Украина — Сербия 5:0 Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу над командой Сербии в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.

Гаджеты В Сети появились скриншоты операционной системы Huawei Hongmeng В Сети появились первые скриншоты собственной операционной системы китайской компании Huawei – Hongmeng.

Политика Путин назвал Зеленского хорошим актером Владимир Путин надеется, что им с новым лидером Украины Владимиром Зеленским когда-нибудь удастся познакомиться, отметив, что тот хороший актер, но одно дело кого-то играть, а другое - быть кем-то.

Здоровье Московские врачи удалили 13-летнему подростку выросший в яичке зуб Врачи Морозовской детской больницы удалили 13-летнему мальчику выросший в яичке зуб, рассказали Агентству "Москва" в медучреждении.

Происшествия Более 20 детей пострадали в ДТП в Германии В Германии туристический автобус с детьми столкнулся с легковым автомобилем, в результате ДТП пострадал 21 ребенок и двое взрослых, сообщает пресс-служба полиции немецкого города Гота.

Политика Путин опроверг планы по объединению России и Белоруссии Оснований для государственного объединения России и Белоруссии в 2024 году нет, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Шоу-бизнес Ольга Бузова прибыла на премию МУЗ-ТВ на верблюдах Российская телеведущая и певица Ольга Бузова появилась на красной дорожке на премии МУЗ-ТВ в сопровождении верблюдов и мускулистых мужчин.

Транспорт Почти 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы В московских аэропортах отменили и задержали 39 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".

Политика Зеленский поблагодарил депутатов Рады за «пробивание дна» Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к депутатам Верховной Рады. Трансляцию выступления вел телеканал «112 Украина».

Политика На Украине возбудили три дела после предложения Кучмы по Донбассу Генпрокуратур Украины Юрий Луценко заявил, что зарегистрировал в едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) три уголовных дела — о подготовке к финансированию терроризма, о подготовке к препятствованию деятельности ВСУ и по факту государственной измены.

Политика Стало известно, что обсуждал Путин на встрече с бизнесом Встреча президента России Владимира Путина с представителями бизнеса в рамках ПМЭФ была посвящена участию иностранного бизнеса в нацпроектах, заявил помощник президента Андрей Белоусов, сообщает ТАСС.

Политика В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.

Происшествия Полиция задержала участников пикетов в поддержку журналиста «Медузы» Московская полиция начала задерживать участников одиночных пикетов в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого подозревают в сбыте наркотиков.

Кино Софи Тернер указала на виновника киноляпа в «Игре престолов» Известная британская актриса Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в сериале «Игра престолов», думает, что разобралась с поиском виновного в киноляпе со стаканом кофе.