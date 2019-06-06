Футбол
Сборная Испании разгромила Фарерские островаLiveSport.ru 16:47
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Торсволлур
|5′
Серхио Рамос
|19′
Хесус Навас
Клеминт Ольсен
|30′
|33′
Тейтур Гестссон
|46′
Серхио Рамос
Диего Льоренте
|46′
Хесус Навас
|56′
Яго Аспас
Марко Асенсио
Клеминт Ольсен
Патрик Йоханнесен
|68′
|71′
Хосе Луис Гайя
|74′
Иско
Фабиан Руис
Хейни Ватнсдаль
Рогви Бальдвинссон
|74′
Арни Фредериксберг
Майнхард Олсен
|86′
Фарерские острова
Расстановка 4‑3‑3
1
Гестссон
9
Соренсен
4
Грегерсен
5
Феро
3
Давидсен
6
Ханссон
13
Бальдвинссон
8
Ольсен
10
Ватинхаммар
19
Йоханнесен
14
Олсен
13
Аррисабалага
22
Навас
3
Льоренте
6
Эрмосо
14
Гайя
8
Роберто
16
Эрнандес
20
Касорла
11
Асенсио
7
Мората
19
Руис
Испания
Расстановка 4‑3‑3
Сборная Испании одержала победу над командой Фарерских островов (4:1) в матче 3-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе F. В составе победителей отличились Серхио Рамос (5-я минута), Хесус Навас (19) и Хосе Гайя (71), а еще один мяч в ворота хозяев оказался после рикошета от голкипера Тейтура Гестссона на 33-й минуте.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 18:26, Ашберн
Происшествия
В квартире журналиста «Медузы» нашли нарколабораторию
Обновлено в 06:46
Игры
Глава Take-Two: PC-версию Red Dead Redemption 2 сделать легко
Исполнительный директор Take-Two Штраус Зельник в рамках встречи с инвесторами заявил, что Red Dead Redemption 2 будет очень легко перенести на персональные компьютеры.
Обновлено в 05:20
Футбол
Эден Азар официально стал игроком «Реала»
Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено в 16:55
Общество
Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось
Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 06:41
Армия и оружие
Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео
В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 09:15
Общество
Ассанжа сняли на видео в британской тюрьме
Видеоагентство Ruptly опубликовало кадры из британской тюрьмы Белмарш, в которой содержится основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Обновлено в 14:03
Футбол
Украина — Сербия 5:0
Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу над командой Сербии в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.
Обновлено в 16:36
Армия и оружие
Россия начнет поставки С-400 Турции через два месяца
Обновлено в 11:47
Гаджеты
В Сети появились скриншоты операционной системы Huawei Hongmeng
В Сети появились первые скриншоты собственной операционной системы китайской компании Huawei – Hongmeng.
Обновлено в 12:56
Политика
Путин назвал Зеленского хорошим актером
Владимир Путин надеется, что им с новым лидером Украины Владимиром Зеленским когда-нибудь удастся познакомиться, отметив, что тот хороший актер, но одно дело кого-то играть, а другое - быть кем-то.
Обновлено в 10:26
Шоу-бизнес
Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
Обновлено в 09:50
Здоровье
Московские врачи удалили 13-летнему подростку выросший в яичке зуб
Врачи Морозовской детской больницы удалили 13-летнему мальчику выросший в яичке зуб, рассказали Агентству "Москва" в медучреждении.
Обновлено в 10:55
Происшествия
Более 20 детей пострадали в ДТП в Германии
В Германии туристический автобус с детьми столкнулся с легковым автомобилем, в результате ДТП пострадал 21 ребенок и двое взрослых, сообщает пресс-служба полиции немецкого города Гота.
Обновлено в 17:45
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено вчера в 16:20
Политика
Путин опроверг планы по объединению России и Белоруссии
Оснований для государственного объединения России и Белоруссии в 2024 году нет, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 10:49
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прибыла на премию МУЗ-ТВ на верблюдах
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова появилась на красной дорожке на премии МУЗ-ТВ в сопровождении верблюдов и мускулистых мужчин.
Обновлено в 17:46
Транспорт
Почти 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В московских аэропортах отменили и задержали 39 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".
Обновлено в 17:55
Политика
Зеленский поблагодарил депутатов Рады за «пробивание дна»
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к депутатам Верховной Рады. Трансляцию выступления вел телеканал «112 Украина».
Обновлено в 17:50
Политика
На Украине возбудили три дела после предложения Кучмы по Донбассу
Генпрокуратур Украины Юрий Луценко заявил, что зарегистрировал в едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) три уголовных дела — о подготовке к финансированию терроризма, о подготовке к препятствованию деятельности ВСУ и по факту государственной измены.
Обновлено в 10:56
Здоровье
Чтобы не разучиться двигаться, глотать, дышать маленькой Кате нужны дорогие лекарства
Израильская клиника Шнайдер выставила счет на лечение.
Обновлено в 17:46
Политика
Стало известно, что обсуждал Путин на встрече с бизнесом
Встреча президента России Владимира Путина с представителями бизнеса в рамках ПМЭФ была посвящена участию иностранного бизнеса в нацпроектах, заявил помощник президента Андрей Белоусов, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:51
Политика
В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России
Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.
Обновлено вчера в 00:06
Происшествия
Полиция задержала участников пикетов в поддержку журналиста «Медузы»
Московская полиция начала задерживать участников одиночных пикетов в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого подозревают в сбыте наркотиков.
Обновлено в 10:17
Кино
Софи Тернер указала на виновника киноляпа в «Игре престолов»
Известная британская актриса Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в сериале «Игра престолов», думает, что разобралась с поиском виновного в киноляпе со стаканом кофе.
Обновлено в 14:45
Политика
Путин рассказал, почему не поздравил Зеленского с победой на выборах
Президент РФ Владимир Путин рассказал, почему не поздравил украинского лидера Владимира Зеленского после победы на выборах главы Незалежной.
Обновлено в 10:12
Армия и оружие
Российские военные отступили в Сирии
Обновлено в 12:34