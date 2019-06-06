Сборная Испании разгромила Фарерские островаLiveSport.ru 16:47

Сборная Испании одержала победу над командой Фарерских островов (4:1) в матче 3-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе F. В составе победителей отличились Серхио Рамос (5-я минута), Хесус Навас (19) и Хосе Гайя (71), а еще один мяч в ворота хозяев оказался после рикошета от голкипера Тейтура Гестссона на 33-й минуте.

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