Футбол

Сборная Испании разгромила Фарерские островаLiveSport.ru вчера в 16:47

Фарерские острова — Испания
1 – 4
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Торсволлур
5′
Серхио Рамос
19′
Хесус Навас
Клеминт Ольсен
30′
33′
Тейтур Гестссон
46′
Серхио Рамос
Диего Льоренте
46′
Хесус Навас
56′
Яго Аспас
Марко Асенсио
Клеминт Ольсен
Патрик Йоханнесен
68′
71′
Хосе Луис Гайя
74′
Иско
Фабиан Руис
Хейни Ватнсдаль
Рогви Бальдвинссон
74′
Арни Фредериксберг
Майнхард Олсен
86′
Сборная Испании одержала победу над командой Фарерских островов (4:1) в матче 3-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе F. В составе победителей отличились Серхио Рамос (5-я минута), Хесус Навас (19) и Хосе Гайя (71), а еще один мяч в ворота хозяев оказался после рикошета от голкипера Тейтура Гестссона на 33-й минуте.
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