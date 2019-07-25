Футбол
Сборная Испании обыграла Португалию и стала победителем Евро-2019 U19Чемпионат вчера в 14:20
В начале второго тайма, на 51-й минуте, Торрес оформил дубль и упрочил преимущество сборной Испании в счёте. Таким образом, сборная Испании стала победителем чемпионата Европы 2019 года среди национальных команд, состоящих из игроков в возрасте до 19 лет.
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Дубль Торреса принес сборной Испании победу над Португалией в финале Евро U-19
Спорт-Экспрессвчера в 14:45
Португалия U19 — Испания U19. Прогноз (к. 1.61) и ставки на финал юношеского ЧЕ-2019 27 июля 2019 года
LiveSport.ru25 июля в 18:30
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